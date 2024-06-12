Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat: Yasal takip başlayacak
Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün azalması, borçları nedeniyle takibe düşen kişi sayısında önemli bir artışa yol açtı. Birçok vatandaş, geçimini kredi ve kredi kartlarıyla sağlamaya çalışırken, borçlarını ödeyemeyenler takibe alınmaya başladı.
Türkiye Bankalar Birliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısının bu sene Ocak ile Nisan arasında 429 bin olduğu bildirildi.
Aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 355 bin kişiye çıktı.
2024 yılının ilk 4 ayında takibe düşen kişi sayısında geçen seneye göre ciddi bir yükseliş oldu.
Bu senenin ilk 4 ayında takibe düşen kişi sayısı, geçen senenin aynı döneminde yasal takibe düşen kişi sayısına göre yüzde 42 oranında arttı ve toplamda 602 bin seviyesinde gerçekleşti.