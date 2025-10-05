Krediyle araç alacaklar için uyarı! Faiz oranları fırladı, işte 350 bin TL taşıt kredisi güncel faiz oranları
Araç sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri hızla artıyor. İşte bankaların güncel faiz ve kar payı oranlarıyla taşıt kredisi listesi…
Otomobil fiyatlarının hızla artması, kredi faiz oranlarını da gündemin ilk sırasına taşıdı. 36 ay vadeli 350.000 TL’lik taşıt kredilerinde bankalar arasında ciddi farklar oluştu.
İşte banka banka 350 bin TL için taşıt kredisi faizleri
Akbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 18.554,01 TL
Toplam Ödeme: 669.956 TL
Dünya Katılım – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 18.056,73 TL
Toplam Ödeme: 652.054 TL
Garanti BBVA – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 18.420,79 TL
Toplam Ödeme: 664.898 TL
Kuveyt Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 18.587,38 TL
Toplam Ödeme: 671.158 TL
Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 18.754,65 TL
Toplam Ödeme: 676.917 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 19.226,62 TL
Toplam Ödeme: 693.908 TL
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 19.909,90 TL
Toplam Ödeme: 718.506 TL
İş Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 19.944,34 TL
Toplam Ödeme: 719.746 TL
Alternatif Bank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 18.888,96 TL
Toplam Ödeme: 681.752 TL
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 19.909,90 TL
Toplam Ödeme: 718.506 TL
Şekerbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 19.944,34 TL
Toplam Ödeme: 719.746 TL
Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 24.588,85 TL
Toplam Ödeme: 886.948 TL
Anadolubank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 24.701,28 TL
Toplam Ödeme: 890.996 TL
Halkbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 24.964,32 TL
Toplam Ödeme: 900.465 TL
ICBC Bank Turkey – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 29.258,76 TL
Toplam Ödeme: 1.055.065 TL