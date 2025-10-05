Krediyle araç alacaklar için uyarı! Faiz oranları fırladı, işte 350 bin TL taşıt kredisi güncel faiz oranları

Araç sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri hızla artıyor. İşte bankaların güncel faiz ve kar payı oranlarıyla taşıt kredisi listesi…

Otomobil fiyatlarının hızla artması, kredi faiz oranlarını da gündemin ilk sırasına taşıdı. 36 ay vadeli 350.000 TL’lik taşıt kredilerinde bankalar arasında ciddi farklar oluştu.  

İşte banka banka 350 bin TL için  taşıt kredisi faizleri

Akbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 18.554,01 TL
Toplam Ödeme: 669.956 TL

Dünya Katılım – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 18.056,73 TL
Toplam Ödeme: 652.054 TL

Garanti BBVA – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 18.420,79 TL
Toplam Ödeme: 664.898 TL

Kuveyt Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 18.587,38 TL
Toplam Ödeme: 671.158 TL

Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 18.754,65 TL
Toplam Ödeme: 676.917 TL

TEB – Türk Ekonomi Bankası Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 19.226,62 TL
Toplam Ödeme: 693.908 TL

Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 19.909,90 TL
Toplam Ödeme: 718.506 TL

İş Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 19.944,34 TL
Toplam Ödeme: 719.746 TL

Alternatif Bank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 18.888,96 TL
Toplam Ödeme: 681.752 TL

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 19.909,90 TL
Toplam Ödeme: 718.506 TL

Şekerbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 19.944,34 TL
Toplam Ödeme: 719.746 TL

Ziraat Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 24.588,85 TL
Toplam Ödeme: 886.948 TL

Anadolubank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 24.701,28 TL
Toplam Ödeme: 890.996 TL

Halkbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 24.964,32 TL
Toplam Ödeme: 900.465 TL

ICBC Bank Turkey – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 29.258,76 TL
Toplam Ödeme: 1.055.065 TL

