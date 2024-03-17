Krediyle ev almak mümkün mü?

Kredili konut satışları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 49 geriledi. Bu arada kredi faizleri yıllık yüzde 40'a yaklaşmış durumda.

KREDİ İLE KONUT ALINABİLİR Mİ?

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, ipotekli satışların adedinde artış olduğunu ancak kullanılan kredi miktarının gerilediğini ifade etti.

Özelmacıklı'ya göre vatandaşlar konut alımlarında eksik kalan kısımları tamamlamak kredi çektiğini belirtti.

Dar ve orta gelirli kredi ile ev almasının zorlaştığını vurgulayan Özelmacıklı, bir milyonluk kredinin aylık ödemesinin 35 bin liraya ulaştığına dikkat çekti.