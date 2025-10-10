Krediyle ev hayali kuranlar dikkat! Konut kredisi çekenin cebinden servet çıkıyor
Konut kredilerinde faiz yarışı kızıştı. 450 bin TL tutarında, 120 ay vadeli bir kredi için bankalar arasında aylık taksit farkı 7 bin TL’ye yaklaştı. İşte banka banka güncel konut kredisi oranları...
Ev almak isteyenler için kredi hesaplamaları yeniden gündemde. 450 bin TL tutarında, 120 ay vadeli konut kredisi çeken bir kişi için bankalar arasında büyük farklar oluştu.
İşte 450 bin TL için banka banka güncel konut kredisi oranları...
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 12.627,32 TL
Toplam Ödeme: 1.543.288 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 12.871,37 TL
Toplam Ödeme: 1.557.074 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.593.117 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.592.867 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.584.991 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 13.116,60 TL
Toplam Ödeme: 1.595.827 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 15.327,34 TL
Toplam Ödeme: 1.855.230 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 16.178,87 TL
Toplam Ödeme: 1.960.498 TL
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 12.627,32 TL
Toplam Ödeme: 1.531.318 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 12.667,91 TL
Toplam Ödeme: 1.543.974 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.574.617 TL
VakıfBank – Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.585.917 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 13.280,73 TL
Toplam Ödeme: 1.616.314 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 13.445,34 TL
Toplam Ödeme: 1.623.990 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 14.694,34 TL
Toplam Ödeme: 1.779.270 TL