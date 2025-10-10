Krediyle ev hayali kuranlar dikkat! Konut kredisi çekenin cebinden servet çıkıyor

Konut kredilerinde faiz yarışı kızıştı. 450 bin TL tutarında, 120 ay vadeli bir kredi için bankalar arasında aylık taksit farkı 7 bin TL’ye yaklaştı. İşte banka banka güncel konut kredisi oranları...

Ev almak isteyenler için kredi hesaplamaları yeniden gündemde. 450 bin TL tutarında, 120 ay vadeli konut kredisi çeken bir kişi için bankalar arasında büyük farklar oluştu.

İşte 450 bin TL için banka banka güncel konut kredisi oranları...

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 12.627,32 TL
Toplam Ödeme: 1.543.288 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 12.871,37 TL
Toplam Ödeme: 1.557.074 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.593.117 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.592.867 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.584.991 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 13.116,60 TL
Toplam Ödeme: 1.595.827 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 15.327,34 TL
Toplam Ödeme: 1.855.230 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 16.178,87 TL
Toplam Ödeme: 1.960.498 TL

QNB Finansbank – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 12.627,32 TL
Toplam Ödeme: 1.531.318 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 12.667,91 TL
Toplam Ödeme: 1.543.974 TL

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.574.617 TL

VakıfBank – Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 13.034,73 TL
Toplam Ödeme: 1.585.917 TL

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 13.280,73 TL
Toplam Ödeme: 1.616.314 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 13.445,34 TL
Toplam Ödeme: 1.623.990 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 14.694,34 TL
Toplam Ödeme: 1.779.270 TL

