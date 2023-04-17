Kripto para piyasasında bugün öne çıkan 5 gelişme
ABD Temsilciler Meclisi'nde sabit kripto paralar için yeni yasa taslağı sunuldu. Yatırımcılar bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Sizler için Kripto para piyasasındaki güncel haberler arasından 5 gelişmeyi derledik.
ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SABİT KRİPTO PARALAR İÇİN YENİ YASA TASLAĞI SUNULDU
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, sabit kripto paralar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturma konusunda ilerleme kaydediyor.
Sabit kripto paraları düzenlemek için sunulan yasa taslağı için görüşmelerin aylarca sürebileceği göz önüne alındığında taslak halindeki tasarının güncellenebileceği düşünülüyor. Sabit kripto varlıklarla ilgili benzer bir yasa tasarısı geçen yıl Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş farklılıklarından dolayı ara seçim öncesi durdurulmuştu.
Konuyla ilgili teknik tavsiye sunan kurum ise sabit kripto varlıkları menkul kıymet sınıfında değerlendirilmesini talep eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC).
OKX VE MANCHESTER CİTY KAPTANI İLKAY GÜNDOĞAN METAVERSE PROJESİNDE BULUŞTU
En büyük ikinci kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, bugün hayranlarının Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan'dan futbol dersleri alabileceği benzersiz bir metaverse deneyimi olarak görülen "Make Your Play"i başlattığını duyurdu.
"Make Your Play” adlı proje, Gündoğan’ın OKX Collective Metaverse'e giriş yaparak takipçilerine önceden planlanmış planlar üzerinden rehberlik yapmasını ve oyun içi karar verme süreçlerini açıklamasını anlatıyor.
OKX Collective'i ziyaret eden taraftarlar, ayrıca her futbolcunun oyun stili ve kişisel ilgi alanlarına göre tasarlanmış özel deneyimler yaşabiliyor. Özel eğitim içeriğine ek olarak, müzik ve NFT tabanlı dijital deneyimler de bulunuyor.
İSRAİL MERKEZ BANKASI DİJİTAL SHEKEL İHRACINI DEĞERLENDİRİYOR
İsrail Merkez Bankası, olası bir dijital shekel ihracı için bir eylem planı hazırlama sürecine girdi.
Birçok merkez bankası, ulusal para birimi tarafından desteklenen dijital para birimi ihraç etme konusunda çeşitli aşamalarda bulunuyor. Gelişmiş ülkeler arasında Çin, merkez bankası dijital para birimi konusunda önde olan ülke. ABD ve Avrupa Birliği ise henüz dijital para biriminin avantaj ve dezavantajlarını tartışıyor.
İsrail Merkez Bankası da henüz dijital para birimi çıkarma konusunda bir karar varmadan potansiyel bir ihraç konusunda bir eylem planı hazırlayarak bu alanda geç kalmamak için proaktif bir yaklaşım benimseme niyetini ortaya koydu.
OPTİMİSM AĞINDAKİ HUNDRED FİNANCE HACKLENDİ
Optimism ağındaki popüler merkezsiz finans platformu Hundred Finance, siber saldırı sonucu 7,4 milyon dolar değerinde kripto varlık çaldırdı. Son siber saldırı olayı kripto endüstrisinde DeFi projeleriyle ilgili güvenlik endişelerinin gündemde kalmasını sağlıyor.
Saldırıyı inceleyen Blockchain güvenlik şirketi CertiK, kripto varlıkların DeFi’de sıklıkla rastlanan flaş kredi yöntemiyle çalındığını bildirdi. Güvenlik firmasına göre hacker, Hundred Finance’te ERC-20 tabanlı kripto paralar ile hTOKENS arasındaki fiyatı manipüle ettikten sonra yatırdığından çok daha fazla kripto para çekmeyi başardı.