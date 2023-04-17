Kripto para piyasasında bugün öne çıkan 5 gelişme

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE SABİT KRİPTO PARALAR İÇİN YENİ YASA TASLAĞI SUNULDU

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, sabit kripto paralar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturma konusunda ilerleme kaydediyor.

Sabit kripto paraları düzenlemek için sunulan yasa taslağı için görüşmelerin aylarca sürebileceği göz önüne alındığında taslak halindeki tasarının güncellenebileceği düşünülüyor. Sabit kripto varlıklarla ilgili benzer bir yasa tasarısı geçen yıl Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş farklılıklarından dolayı ara seçim öncesi durdurulmuştu.

Konuyla ilgili teknik tavsiye sunan kurum ise sabit kripto varlıkları menkul kıymet sınıfında değerlendirilmesini talep eden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC).