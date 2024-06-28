Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte 10 soruda TBMM'den geçen kripto varlık düzenlemesi

1- YATIRIMCILARDAN VERGİ ALINACAK MI?

Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başında vergilendirme geliyordu. Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı.

Sadece, Türkiye'de hizmet sunacak platformların her yıl bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1'i ise TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar platformlarca ödenerek gelir olarak kaydedilecek.