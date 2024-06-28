Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte 10 soruda TBMM'den geçen kripto varlık düzenlemesi
Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme TBMM'den geçti. Peki söz konusu yasal düzenleme neleri kapsıyor? Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte 10 soruda TBMM'den geçen kripto varlık düzenlemesinin detayları...
Kripto varlıkların tanımlanması, lisans alınması gibi konulara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Bu alandaki ilk yasal düzenlemenin sektörde neleri değiştireceği merak ediliyor. Peki söz konusu yasal düzenleme neleri kapsıyor? Kripto varlık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte 10 soruda TBMM'den geçen kripto varlık düzenlemesi...
1- YATIRIMCILARDAN VERGİ ALINACAK MI?
Düzenlemeye dair en merak edilen konuların başında vergilendirme geliyordu. Yasada yatırımcılardan vergi alınması yönünde bir düzenleme yer almadı.
Sadece, Türkiye'de hizmet sunacak platformların her yıl bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK), yüzde 1'i ise TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar platformlarca ödenerek gelir olarak kaydedilecek.
2- YETKİLİ KURUMLAR HANGİLERİ OLACAK?
SPK, sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihraç edilebilmesinde yetkili olacak. Ekosistemin düzenlenmesine yönelik yetki SPK'ye verilirken, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterler uygulanacak.