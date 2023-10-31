Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 turizm verilerini açıkladı.



Ersoy, turizmde ilk 9 aylık verileri değerlendirdi. "Önceliğimiz ziyaretçi sayısı değil, kişi başı gecelik gelir ve toplam gelirdeki hedeflerimiz." diye konuştu.



Turizmde dönüşüm zamanı temasıyla 'Artık nicelik değil nitelik ön planda olacak.' sözlerini yineledi.



Turizm amaçlı konut kiralama konusu da gündemindeydi. Bakan, bundan sonra, konutların hepsinin bakanlık belgeli olacağını söyledi.



Ayasofya camii için de yeni bir karar alındı. 15 Ocak'tan itibaren girişler turistlere ücretli olacak.



