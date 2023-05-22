Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023 Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı, binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılan ikramiyelerin, 2023 Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tarih araştırılıyor. İşte ayrıntılar.