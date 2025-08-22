Kuyumcularda sertifikalı dönem başlıyor: 0.25 ve yarım gram altın geri mi geliyor?
Altın satışlarında sertifikalı dönem başlıyor. İslam Memiş, 0.25 ve yarım gram altın satışının yeniden gündeme geldiğini açıklarken, tüm altın ürünlerinin artık sertifikalı şekilde satışa sunulacağını duyurdu.
Altın satışlarında yeni dönem başlıyor. Sertifikalı sistem ile hem yatırımcı hem de kuyumcu korunacak. Sektörün uzun süredir talep ettiği 0.25 ve yarım gram altın için de adım atıldı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm detayları açıkladı.
SERTİFİKALI SİSTEM DÖNEMİ
Kuyumcularda altın satışında artık sertifikalı sistem uygulanacak. Hem vatandaşın hem de kuyumcuların mağduriyetini önlemeyi amaçlayan yeni sistemde, her ürünün üzerinde kullanılan maden ve işçilik ayrıntılı şekilde belgelenecek.
İslam Memiş, “Çok şaşıracağınız bir gelişme daha olacak. Bu işçilikli altınlar var ya, kelepçe, kolye, küpe... Üzerinde taşlar var. Yaylar var. Hep böyle atölyeler altın olmayan madenleri fazla kullanıyordu. Hep kuyumcuları hem de tüketicileri mağdur ediyordu. Şimdi bütün ürünlerin üzerinde sertifikalar olacak” dedi.
TÜM DETAYLAR BELGELENECEK
Yeni sistemle birlikte, ürünlerde kullanılan taş ve yayların gramı da sertifika ile belgelenecek.
İslam Memiş, “Üzerinde kaç gram taş var, kaç gram yay var. Hepsi sertifika ile belgelenecek. Sektörde bütün ezberler bozulacak. Tüketici korunacak, kuyumcu esnafı korunacak. Bu tür haberlerle sektör artık muhatap olmayacak” dedi.
Sertifikalı satış uygulamasıyla birlikte altın sektöründe güvenli bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor. Yeni sistem, hem yatırımcıların hem de kuyumcu esnafının haklarını koruyarak sektörde şeffaflığı artıracak.