Lahmacun fiyatları nereye gidiyor? Eylül verileri şaşkına çevirdi
Türkiye’nin en sevilen lezzetlerinden lahmacun, artık sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda ekonomik göstergelerin aynası haline geldi. Research İstanbul’un hazırladığı “Lahmacun Endeksi”ne göre, fiyatlar eylülde zirveye çıktı. Ortalama lahmacun 130 TL’ye, bazı ilçelerde ise 555 TL’ye kadar ulaştı.
Günlük hayatın vazgeçilmez lezzeti lahmacun, ekonomideki fiyat değişimlerini yansıtan yeni bir göstergeye dönüştü. Research İstanbul tarafından her ay hazırlanan “Lahmacun Endeksi”, Türkiye genelinde fiyat artışlarını somut verilerle izliyor.
Rapora göre 2025’in ilk dokuz ayında lahmacun fiyatları hızla arttı. Aralık 2024’te ortalama 103 TL olan bir lahmacun, Eylül 2025’te 130 TL’ye yükseldi. Bu artış, resmi enflasyon oranını geride bırakarak dikkat çekti.
FİYATLAR DURDURULAMIYOR
Aralık 2024’te 103,09 TL olan ortalama fiyat, Ocak 2025’te 109,40 TL’ye, Şubat’ta 112,95 TL’ye, Mart’ta 116,34 TL’ye çıktı.
Nisan ayında fiyatlar 119,10 TL seviyesine yükselirken, Mayıs’ta 121,76 TL, Haziran’da 123,24 TL olarak kaydedildi.
Temmuz’da 126,32 TL’ye ulaşan fiyat, Ağustos’ta 128,07 TL’ye, Eylül 2025’te ise 130,08 TL’ye çıkarak yılın zirvesini gördü.
Bu oran, resmî TÜFE verisi olan yüzde 3,23’lük aylık artışı geride bıraktı.
EVDE LAHMACUN YAPMANIN MALİYETİ DE FIRLADI
Sadece dışarıda yemek değil, evde lahmacun yapmak da artık maliyetli hale geldi. Ağustos ayında 35,39 TL olan bir porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, eylülde 37,24 TL’ye yükseldi. Bu, bir ayda yüzde 5,2’lik artış anlamına geliyor.
Evde lahmacun maliyetini en çok artıran kalemler ise dikkat çekici. Kıymanın fiyatı yüzde 3,2 oranında artarken, domatesteki yüzde 40’lık ve sivri biberdeki yüzde 53,4’lük yükseliş, toplam maliyeti belirgin şekilde artırdı.
FİYATLAR EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERDE ARTTI?
Eylül ayında Türkiye genelinde 28 büyükşehrin 24’ünde lahmacun fiyatları yükseldi.
Sadece Gaziantep (%2,7), Antalya (%0,4), Muğla (%0,4) ve Bursa (%0,1) illerinde fiyatlar sınırlı da olsa düştü.
Buna karşılık Mersin (%5,1), Malatya (%3,4) ve Adana (%3,1) fiyat artışında zirveye yerleşti.
Ortalama fiyat sıralamasında Adana 266,7 TL ile liderliğini sürdürdü.
İSTANBUL’UN “LAHMACUN HARİTASI”: 55 TL’DEN 555 TL’YE
Araştırmaya göre İstanbul’daki fiyat farkı, Türkiye ortalamasını açık ara geride bıraktı.
İlçelere göre ortalama fiyatlar Sultanbeyli’de 74 TL (geçen ay 76 TL) ile Beşiktaş’ta 177 TL arasında değişiyor.
Ağustos ayında en pahalı lahmacunun satıldığı yer olan Adalar, bu ay birinciliği Beşiktaş’a kaptırdı.
Ancak en dikkat çekici detay şu: İstanbul genelinde 55 TL’ye de 555 TL’ye de lahmacun satılıyor.
Bu büyük fark; semt kira maliyetleri, restoranların konumu, online sipariş platformlarının komisyon oranları ve hatta “manzara bedeli” ile açıklanıyor.
LAHMACUN ENDEKSİ NASIL HAZIRLANIYOR?
Marketing Türkiye'ye göre, Research İstanbul’un hazırladığı Lahmacun Endeksi, online sipariş platformları üzerinden toplanan verilerle oluşturuluyor.
Fiyatlar her ay en az üç kez taranıyor; aynı restoran-platform eşleşmeleri birleştiriliyor ve mükerrer kayıtlar eleniyor.
İlçe ve şehir atamaları, işletmenin adresine göre otomatik yapılırken, şüpheli veriler elle doğrulanıyor.
Aylık değişim oranı, ilgili ayın şehir ortalamasının bir önceki aya göre yüzdesel farkı olarak hesaplanıyor.
Bu sistem sayesinde platform komisyonları veya kampanyalar fiyatı etkilese de, endeksin asıl amacı genel fiyat hareketlerini ve şehirler arası farkları ölçmek.