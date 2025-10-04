Lahmacun fiyatları nereye gidiyor? Eylül verileri şaşkına çevirdi

EVDE LAHMACUN YAPMANIN MALİYETİ DE FIRLADI

Sadece dışarıda yemek değil, evde lahmacun yapmak da artık maliyetli hale geldi. Ağustos ayında 35,39 TL olan bir porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, eylülde 37,24 TL’ye yükseldi. Bu, bir ayda yüzde 5,2’lik artış anlamına geliyor.