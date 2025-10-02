LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam gelecek. Zammın ardından LPG litre fiyatı 28 TL seviyelerine yaklaşacak.
Öte yandan 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.
2 ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 26,33 TL
akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek pompa satış fiyatı belirleniyor.