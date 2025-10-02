LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

 Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 1,18 TL zam gelecek. Zammın ardından LPG litre fiyatı 28 TL seviyelerine yaklaşacak.

1 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

Öte yandan 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

2 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

2 ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

3 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 26,51 TL

4 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 25,88 TL

5 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 26,40 TL

6 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 26,33 TL

7 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 8

akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

8 9
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 9

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilave edilerek pompa satış fiyatı belirleniyor.

9 9
LPG benzin