LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 25 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

LPG fiyatına litre başına 42 kuruşluk zam yapıldı.

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL

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LPG’ye zam geldi, fiyatlar fırladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL

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