Maaşlar bayram öncesi yatacak mı?
Ramazan Bayramı öncesi yaşlı aylığı ve engelli aylığı alanlara güzel haber geldi. Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay destek ödemesi kapsamında yaşlı ve engelli aylıklarını düzenli olarak hesaplara yatırıyor. Ramazan Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatıp yatmayacağı merak edilirken güzel haber geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.
Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.