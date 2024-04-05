Maaşlar bayram öncesi yatacak mı?

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.