Marketlerde Yeni Yıl Zammı Uygulanmaya Başlandı! Etiketler Yine Değişti! Haksız Zamlar Ne Olacak?
Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra market raflarında da ürünlere çeşitli zamlar uygulanmaya başlandı. Bu zamlar bir kısmı artmaya devam ederken haksızca uygulanan zamlara karşı tüketiciler ne yapmalı?
Raftaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların farklı olduğu durumlarda raftaki fiyatın geçerli olduğunu söyleyen Avukat Mücahit Saraçlı, "Raftaki etiket farklı, değiştirilememiş ama kasaya geldiklerinde farklı bir ödeme isteniyorsa, tüketicilerin burada yapacakları tek bir şey var. O ürünü almaya mecbur kalmışlarsa alacaklar ama raftaki etiketin fotoğrafını çekecekler. Yine almış oldukları ürünün fişini alarak alo 175'i arayarak o satış noktasını bildirecekler ya da Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat uygulamaları kurumuna müracaat ederek gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep edecekler" dedi.
2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü açıklanmıştı. Açıklamanın hemen ardından zincir marketlerde etiketler hızla değiştirilmişti. Aynı marketler bu sefer de yılbaşının hemen sonrasında fiyat etiketlerini güncelledi. 1 Ocak itibariyle markete giden vatandaşlar birçok ürünün yeni etiketlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi. Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise haksız fiyat uygulamanın son bulması için tüketicilerin şikayet haklarını kullanması gerektiğini söyledi.
Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, "Asgari ücrete yapılacak olan, beklenenin üzerinde zam haberleri dolaşmaya başladığında, Aralık ayının sonlarına doğru bir etiket değişmesiyle fiyatlarda gereksiz artış yapıldı. Sonrasında asgari ücretin belirlenmesiyle de yeniden fiyatlarda artış yapıldı. Bunu karşılığı haksız fiyat uygulamasıdır. Hukuktaki yeri de haksız fiil demektir. Bunun tabi ki birçok cezai şartları da var. 6 bin 502 sayılı yasa, tüketicilerin haklarının korunması için çıkarıldı. Burada açık ve net bir şekilde haksız fiyat uygulamaları ve stokçuluğun önlenmesi amacıyla çıkartılmış bir yasadır" diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde çok yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Saraçlı, "Tüketicilerin de burada şikayet etme haklarını kullanarak, bilinçli tüketici şeklinde hareket etmeleri gerekiyor. Bu tür karşılaştıkları olaylarda mutlak suretle şikayet haklarını kullanmaları lazım. Fiyatının kısa sürede değiştiğini bildikleri ürünler için hemen fiyat etiketine bakıp, etiketin üzerinde bulunan değişim tarihi mutlak suretle yazmak zorunda. 1-2 gün içerisinde değişmiş bir fiyat etiketi tespit etmeleri halinde bunun fotoğrafını çekip, alo 175 hattına ya da Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat uygulamaları kurumuna internet üzerinden şikayet etme hakları var" dedi.