Marketlerde Yeni Yıl Zammı Uygulanmaya Başlandı! Etiketler Yine Değişti! Haksız Zamlar Ne Olacak?

Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı, "Asgari ücrete yapılacak olan, beklenenin üzerinde zam haberleri dolaşmaya başladığında, Aralık ayının sonlarına doğru bir etiket değişmesiyle fiyatlarda gereksiz artış yapıldı. Sonrasında asgari ücretin belirlenmesiyle de yeniden fiyatlarda artış yapıldı. Bunu karşılığı haksız fiyat uygulamasıdır. Hukuktaki yeri de haksız fiil demektir. Bunun tabi ki birçok cezai şartları da var. 6 bin 502 sayılı yasa, tüketicilerin haklarının korunması için çıkarıldı. Burada açık ve net bir şekilde haksız fiyat uygulamaları ve stokçuluğun önlenmesi amacıyla çıkartılmış bir yasadır" diye konuştu.