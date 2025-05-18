Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar!

Mayıs 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaş promosyonlarında rekabeti zirveye taşıdı. Emekli maaşını taşıyanlara özel nakit ödemeler ve ek avantajlar sunan bankalar, cazip kampanyalarla müşteri sayılarını artırmayı hedefliyor. İşte banka banka güncel promosyon listesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz artışları ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, emeklilerin mevduat hesaplarını daha cazip hale getirdi. Emekli maaşını taşıyanlara yönelik sunulan promosyonlar da bu kapsamda ciddi bir yükseliş gösterdi. 

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 2

Bankalar, sundukları nakit ödemeler ve ek avantajlarla dikkat çekiyor.

 İşte bankaların güncel promosyon teklifleri...

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 3

İŞ BANKASI

İş Bankası, 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını kendisine taşıyan veya mevcutta emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklilerine cazip promosyon fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında maaş aralığına göre ödenecek tutarlar şu şekilde belirlendi:

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 4

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 21.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 5

VAKIFBANK

VakıfBank ise emeklilere sunduğu 3 yıllık promosyon ödemesiyle dikkat çekiyor. VakıfBank’ın kampanyasında maaş aralığına göre yapılan toplam ödeme tutarları şöyle:

10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç) maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

VakıfBank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında bu ödemeleri nakit ve peşin olarak sağlıyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 6

QNB

QNB, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine sunduğu nakit promosyonlarla ön plana çıkıyor. Emeklilere sunduğu ödeme miktarları maaş aralığına göre şöyle şekilleniyor:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 7

Bununla birlikte QNB Emekli Kredi Kartı'ndan yıllık 1.200 TL indirim sağlanıyor. Tüm bu avantajlar toplandığında emeklilere sunulan toplam ödeme 16.200 TL’ye kadar çıkıyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını taşıyanlara sunduğu promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında, maaşını taşıyan emeklilere yüksek nakit ödemeler yapılıyor. Ayrıca her bir emekli yakınının bankaya daveti durumunda 250 TL ek ödeme veriliyor. Bu sayede toplamda 2.500 TL'ye varan ek kazanç sağlanabiliyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 9

Promosyon tutarları maaş aralığına göre şu şekilde:

9.999 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 10

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara tam 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında, maaş aralığına göre aşağıdaki ödemeleri yapıyor:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 11

Ayrıca, DenizBank'ta yeni hesap açan ve MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünlerini kullanan emeklilere 8.000 TL'ye varan ek promosyon avantajı sağlanıyor. Böylece toplam kazanç 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 12

ŞEKERBANK

Şekerbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine sunduğu yüksek promosyonlarla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında maaş aralıklarına göre ödemeler şu şekilde:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 20.000 TL

Şekerbank, 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere, yüksek nakit ödeme imkanı sunarak, müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 13

YAPIKREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını taşıyanlara sunduğu promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş aralığına göre rekor ödemeler yapıyor:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 11.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası maaş alanlara: 15.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 20.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 14

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine sunduğu promosyon kampanyasıyla büyük ilgi topluyor. Banka, emeklilere maaş aralığına göre ödemeler yaparken, ek olarak 2.500 TL chip-para ödülü sunuyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 15

Promosyon tutarları şu şekilde:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

Buna ek olarak Akbank, 2.500 TL chip-para ödülü ile toplamda 17.500 TL'ye varan kazanç sağlıyor.

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 16

TEB

TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilerine sunduğu promosyon kampanyasıyla rekor ödeme yapıyor. 36 ay boyunca maaş alma taahhüdü veren emeklilere tam 21.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. Ayrıca, 2 veya üzeri otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ek ödeme avantajı sunuluyor.

Promosyon tutarları şu şekilde:

0 - 10.000 TL arası maaş alanlara: 14.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 17.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 21.000 TL

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Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar! - Resim: 17

TEB, ayrıca elektrik ve doğalgaz faturası otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda ek ödeme sağlıyor. Bu avantaj sayesinde promosyon miktarı 21.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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