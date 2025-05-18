Mayıs 2025 emekli promosyonlarında rekor artış: İşte en yüksek promosyon veren bankalar!

VAKIFBANK

VakıfBank ise emeklilere sunduğu 3 yıllık promosyon ödemesiyle dikkat çekiyor. VakıfBank’ın kampanyasında maaş aralığına göre yapılan toplam ödeme tutarları şöyle:

10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç) maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

VakıfBank, maaşını kendisine taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında bu ödemeleri nakit ve peşin olarak sağlıyor.