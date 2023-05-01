Mayıs ayı halka arz takvimi: 2023 Mayıs ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
2023 Mayıs ayında halka arz olacak şirketler hangileri? Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl? Borsa İstanbul’da halka arz olacak şirketlerin takvimi merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl?
2023 Mayıs ayında halka arz olacak şirketler hangileri? Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl? Borsa İstanbul’da halka arz olacak şirketlerin takvimi merak edilen konuların başında geliyor. Hisse alıp satacak yatırımcılar halka arz takvimi konusunda araştırma yapıyor. Peki, Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl? İşte talep toplamaya çıkacak şirketlerin takvimleri…
Mayıs ayı halka arz takvimi 2023! Mayıs ayında halka arz olacak şirketler arama motorlarında sorgulanıyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler halka arzda talep toplamaya devam ediyor. SPK’nın onay vermesiyle şirketlerin halka arzları belli oluyor. Mayıs’ın ilk halka arzı BigChefs’ten gelecek. İşte, 2023 Mayıs ayı halka arz takvimi…
MAYIS AYI HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
Mayıs ayında yapılacak ilk halka arz belli oldu. Halka arzda 3-4-5 Mayıs’ta (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. talep toplayacak. Halka arz fiyatı 22,50 TL olacak ve eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak.
Birçok şirketin halka arz taslağı bulunurken, onaylanan arzlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklayacağı bültenle duyurulacak.