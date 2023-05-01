Mayıs ayı halka arz takvimi: 2023 Mayıs ayında halka arz olacak şirketler hangileri?

2023 Mayıs ayında halka arz olacak şirketler hangileri? Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl? Borsa İstanbul’da halka arz olacak şirketlerin takvimi merak edilen konuların başında geliyor. Hisse alıp satacak yatırımcılar halka arz takvimi konusunda araştırma yapıyor. Peki, Mayıs ayı halka arz takvimi nasıl? İşte talep toplamaya çıkacak şirketlerin takvimleri…