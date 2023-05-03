Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları binlerce vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte mayıs ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?