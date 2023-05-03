Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları netleşti. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları binlerce vatandaş tarafından merak edilmeye başladı. Mayıs ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte mayıs ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
Öte yandan konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün temmuz ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.