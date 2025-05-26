Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek

Özellikle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans olmak üzere farklı seçeneklerle sunulan faizsiz kredi fırsatlarında üst limit 75.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kimi bankalar alışveriş kredisi ya da vade farksız finansman gibi alternatif çözümlerle destek sağlıyor.