Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için faizsiz kredi imkanlarını araştırıyor. Bankalar da bu talebe yanıt olarak, Mayıs 2025 itibarıyla yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 1

Özellikle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans olmak üzere farklı seçeneklerle sunulan faizsiz kredi fırsatlarında üst limit 75.000 TL’ye kadar çıkıyor. Kimi bankalar alışveriş kredisi ya da vade farksız finansman gibi alternatif çözümlerle destek sağlıyor.

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 2

İşte Mayıs 2025 itibarıyla sıfır faizli kredi veren bankalar ve detayları:

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 3

0 faizli kredi fırsatı sunan bankalar:
➤ ING Bank – Toplam: 50.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 4

25.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
➤ QNB Finansbank – Toplam: 75.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 5

50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
➤ Akbank – Toplam: 60.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 6

35.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (6 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
➤ Garanti BBVA – Toplam: 75.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 7

50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
➤ Albaraka Türk – Toplam: 75.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 8

25.000 TL vade farksız finansman
50.000 TL faizsiz alışveriş kredisi (6 ay vade)
➤ İş Bankası – Toplam: 55.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 9

25.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade)
30.000 TL Ek Hesap (1 ay vadeli kullanım)
➤ TEB – Toplam: 75.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 10

50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (6 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)
➤ Enpara – Toplam: 50.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 11

Yeni müşterilere özel 50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (6 ay vade)
➤ DenizBank – Toplam: 45.000 TL

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Mayıs ayında faizsiz kredi fırsatı: 4 bankadan 75 bin TL'ye kadar destek - Resim: 12

20.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi (3 ay vade)
25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vade)

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faiz Bankası