Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ocakta aylık bazda yüzde 4,14 artış gösterirken, yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, ocak ayında aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı yükseldiğini ve bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Aylık enflasyonun şubat ayından itibaren kayda değer şekilde düşeceğini tahmin ettiklerini belirten Bakan Şimşek, yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme görüleceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: