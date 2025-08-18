Memur maaşı için büyük pazarlık! Zamda enflasyon belirleyici olacak, işte masadaki teklifler
6,5 milyon memur ve emekli için kritik süreç devam ediyor. Hükümetin %16'lık zam teklifine karşılık Memur-Sen %88 zam talep etti. 2026-2027 maaşları için pazarlıklar sürerken, TÜİK ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri zam oranlarını şekillendirecek. Masadaki rakamlar ve senaryolar haberimizde.
Türkiye’de yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. 2026-2027 yıllarını kapsayacak sözleşme için tarafların 31 Ağustos’a kadar uzlaşması bekleniyor.
Görüşmelerde en sıcak başlık ise memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları.
HÜKÜMETİN TEKLİFİ: %16 ZAM, 1000 TL TABAN ARTIŞI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti adına geçtiğimiz hafta hükümetin teklifini Memur-Sen’e sundu. Önerilen zam oranları şu şekilde:
2026 ilk 6 ay: %10
2026 ikinci 6 ay: %6
2027 ilk 6 ay: %4
2027 ikinci 6 ay: %4
Ek olarak, memurların taban aylıklarına 1000 TL artış da teklif edildi. Hükümetin bu önerisi, Memur-Sen tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.
MEMUR-SEN'İN TALEBİ: İKİ YILDA %88 VE %46 ARTIŞ
Ekonomim'e göre, Memur-Sen, 2026 yılı için ilk 6 ayda 10 bin TL taban aylığa zam, %10 refah payı ve %25 oransal zam; ikinci 6 ayda ise %20 zam talep etti. Bu, yıllık bazda toplamda %88’lik bir artış anlamına geliyor.
2027 içinse ilk 6 ayda 7.500 TL taban aylığa zam ve %20 zam, ikinci 6 ayda %15 zam isteniyor. Böylece toplamda %46 zam talebi masaya sunulmuş durumda.
ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK
Uzmanlara göre, yüksek enflasyon ortamında zam pazarlıklarında Merkez Bankası ve TÜİK verileri kilit rol oynayacak. Merkez Bankası’nın 3. Enflasyon Raporu’nda yer alan tahminlere göre:
2025 sonu tahmini: %25–29
2026 tahmini: %13–19
2027 tahmini: %9
Bu tahminlere göre:
2025 sonunda %25 enflasyon gerçekleşirse memurlar için 6 aylık enflasyon farkı %2,04, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %7,14 olacak.
%29 enflasyon gerçekleşmesi durumunda ise memurların enflasyon farkı %5,30, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin farkı %10,56 olarak hesaplanıyor.
GÖZLER 31 AĞUSTOS’TA
Toplu sözleşme görüşmelerinin 31 Ağustos’a kadar sonuçlanması bekleniyor. Uzmanlar, hem memurların alım gücü hem de kamu maliyesi açısından bu görüşmelerin son derece kritik olduğunu vurguluyor.
Hükümet ile sendikalar arasında yapılacak ikinci ve üçüncü tekliflerin, sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.