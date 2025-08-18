Memur maaşı için büyük pazarlık! Zamda enflasyon belirleyici olacak, işte masadaki teklifler

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. 2026-2027 yıllarını kapsayacak sözleşme için tarafların 31 Ağustos’a kadar uzlaşması bekleniyor.

Görüşmelerde en sıcak başlık ise memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları.