Memur maaşındaki artış emeklilere yansıyacak mı? Bakan Nebati açıkladı

En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükselttiklerini, maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükselttiklerini, maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.



