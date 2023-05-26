Memur maaşındaki artış emeklilere yansıyacak mı? Bakan Nebati açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltieceğini ve bu zammın emeklilere de yansıyacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselttiklerini, bu artışın emeklilere de yansıyacağını duyurdu. Bakan Nebati, belirledikleri hedefleri somut projeler ve ehil bir kadroyla hayata geçirdiklerini söyledi.
Bakanı Nureddin Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nebati, belirledikleri hedefleri somut projeler ve ehil bir kadroyla hayata geçirdiklerini söyledi. İş dünyasıyla, çiftçilerle, esnaflarla, kadınlarla ve gençlerle her gün bir araya geldiklerinin altını çizdi ve Mersin’i beraberce yepyeni ufuklara nasıl taşıyacaklarını planladıklarını belirtti.
"EMEKLİLERE YANSIYACAK"
Bakan, 1 milyon küçük esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indirdiklerini, gençlerin yıllık 150 bin liraya kadarki gelirlerinden vergi almadıklarını hatırlattı. Çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaptıkları iyileştirmelerle refah kaybına engel olduklarını ifade etti.
En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükselttiklerini, maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı. En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükselttiklerini, maaşlardaki bu artışların otomatik olarak memur emeklilerine de yansıyacağını açıkladı.