Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı?

EMEKLİLERİN HESAPLARINA NE ZAMAN YATACAK?



Görevdeki memurlarla birlikte emekli olanlar da maaş farklarını bekliyor. Ancak SGK, aktif görevde olmayan memurlar için farklı bir ödeme planı uygulayabiliyor. Bu nedenle yatırılma günü birkaç gün farklılık gösterebiliyor.