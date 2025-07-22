Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı?
Temmuz zammı sonrası memur ve memur emeklileri, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte daha önceki yıllarda farkların yattığı tarihler...
MİLYONLARCA MEMURA TEMMUZDA ZAM YAPILDI
Milyonlarca memur ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak 1 Temmuz - 14 Temmuz arasındaki maaş farkları henüz hesaplara geçmedi.
SGK’DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına ilişkin şu ana kadar bir tarih paylaşmadı.
EMEKLİ SANDIĞI VE GÖREVDEKİ MEMURLAR BEKLİYOR
Emekli Sandığı’ndan aylık alan memur emeklileri ile halen görevde bulunan memurlar, maaş farklarının yatırılacağı tarihi bekliyor.
OCAK AYINDA FARKLAR 24 OCAK’TA YATMIŞTI
Ocak 2025 zammının ardından oluşan maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. Geçtiğimiz yıl temmuz farkları ise 26 Temmuz 2024’te yatırılmıştı.
TARİHİ BAKANLIK YA DA SGK AÇIKLAYACAK
Fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya SGK tarafından duyurulacak.
ZAM ORANLARI HANGİ KALEMDE NE KADAR ETKİ ETTİ?
Temmuz 2025’de memur ve memur emeklilerine toplamda %15,57 oranında zam yapıldı. Kademe, derece ve unvanlara göre farklılaşan net maaşlar şöyle:
En düşük düz memur (9/1 derece): ₺45.527 → ₺52.620
Öğretmen (1/4 derece): ₺52.906 → ₺61.126
Polis (8/1 derece): ₺58.615 → ₺67.741
Hemşire (5/1 derece): ₺52.488 → ₺60.660
Mühendis (1/4 derece): ₺65.760 → ₺75.999
Uzman doktor (1/4 derece): ₺73.810 → ₺85.302
Profesör (1/4 derece): ₺96.153 → ₺111.124
Genel Müdür (1/4 derece): ₺106.514 → ₺123.098
Ayrıca emekli memur aylığı en düşük ₺16.880’dan ₺19.448’e, en düşük memur maaşı ₺43.733’ten **₺50.534’e yükseldi
FARK ÖDEMESİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Fark ödemesi, zamlı maaşların yürürlüğe girdiği tarihten önceki maaşların zam oranına göre güncellenmesiyle oluşur. Bu ödeme yalnızca memur ve Emekli Sandığı mensubu emeklileri kapsar; SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda değildir.
EMEKLİLERİN HESAPLARINA NE ZAMAN YATACAK?
Görevdeki memurlarla birlikte emekli olanlar da maaş farklarını bekliyor. Ancak SGK, aktif görevde olmayan memurlar için farklı bir ödeme planı uygulayabiliyor. Bu nedenle yatırılma günü birkaç gün farklılık gösterebiliyor.
FARKLAR E-DEVLET’TEN NASIL TAKİP EDİLİR?
Maaş farklarının yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. SGK T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda fark ödemesi satırı görüntülenir. Bankaya geçiş genelde aynı gün içinde gerçekleşir.
MAAŞ FARKI YATMAZSA NE YAPILMALI?
Bazı kullanıcılar, ödeme günlerinde banka sistemlerinden kaynaklı gecikme yaşayabilir. Böyle durumlarda SGK ile iletişime geçmeden önce e-Devlet veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kontrol yapılmalı.