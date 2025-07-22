Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı?

Temmuz zammı sonrası memur ve memur emeklileri, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte daha önceki yıllarda farkların yattığı tarihler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 1

MİLYONLARCA MEMURA TEMMUZDA ZAM YAPILDI

Milyonlarca memur ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak 1 Temmuz - 14 Temmuz arasındaki maaş farkları henüz hesaplara geçmedi.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 2

SGK’DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına ilişkin şu ana kadar bir tarih paylaşmadı.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 3

EMEKLİ SANDIĞI VE GÖREVDEKİ MEMURLAR BEKLİYOR

Emekli Sandığı’ndan aylık alan memur emeklileri ile halen görevde bulunan memurlar, maaş farklarının yatırılacağı tarihi bekliyor.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 4

OCAK AYINDA FARKLAR 24 OCAK’TA YATMIŞTI

Ocak 2025 zammının ardından oluşan maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. Geçtiğimiz yıl temmuz farkları ise 26 Temmuz 2024’te yatırılmıştı.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 5

TARİHİ BAKANLIK YA DA SGK AÇIKLAYACAK

Fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya SGK tarafından duyurulacak.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 6

ZAM ORANLARI HANGİ KALEMDE NE KADAR ETKİ ETTİ?

Temmuz 2025’de memur ve memur emeklilerine toplamda %15,57 oranında zam yapıldı. Kademe, derece ve unvanlara göre farklılaşan net maaşlar şöyle: 

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 7

En düşük düz memur (9/1 derece): ₺45.527 → ₺52.620

Öğretmen (1/4 derece): ₺52.906 → ₺61.126

Polis (8/1 derece): ₺58.615 → ₺67.741

Hemşire (5/1 derece): ₺52.488 → ₺60.660

Mühendis (1/4 derece): ₺65.760 → ₺75.999

Uzman doktor (1/4 derece): ₺73.810 → ₺85.302

Profesör (1/4 derece): ₺96.153 → ₺111.124

Genel Müdür (1/4 derece): ₺106.514 → ₺123.098

Ayrıca emekli memur aylığı en düşük ₺16.880’dan ₺19.448’e, en düşük memur maaşı ₺43.733’ten **₺50.534’e yükseldi

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 8

FARK ÖDEMESİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Fark ödemesi, zamlı maaşların yürürlüğe girdiği tarihten önceki maaşların zam oranına göre güncellenmesiyle oluşur. Bu ödeme yalnızca memur ve Emekli Sandığı mensubu emeklileri kapsar; SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda değildir.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 9

EMEKLİLERİN HESAPLARINA NE ZAMAN YATACAK?

Görevdeki memurlarla birlikte emekli olanlar da maaş farklarını bekliyor. Ancak SGK, aktif görevde olmayan memurlar için farklı bir ödeme planı uygulayabiliyor. Bu nedenle yatırılma günü birkaç gün farklılık gösterebiliyor.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 10

FARKLAR E-DEVLET’TEN NASIL TAKİP EDİLİR?

Maaş farklarının yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. SGK T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda fark ödemesi satırı görüntülenir. Bankaya geçiş genelde aynı gün içinde gerçekleşir.

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Memur ve emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? SGK tarih açıkladı mı? - Resim: 11

MAAŞ FARKI YATMAZSA NE YAPILMALI?

Bazı kullanıcılar, ödeme günlerinde banka sistemlerinden kaynaklı gecikme yaşayabilir. Böyle durumlarda SGK ile iletişime geçmeden önce e-Devlet veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kontrol yapılmalı.

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