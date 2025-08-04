Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan ilk oranla birlikte memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yansıyacak enflasyon farkı için ilk veri ortaya çıktı. Zam hesabı aylık birikimli olarak sürecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 1

TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak hesaplandı.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 2

ZAM HESABI BAŞLADI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte, ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammı için baz alınacak enflasyon farkı hesaplanmaya başladı.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 3

İLK ORAN YÜZDE 2,06 OLDU

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 olarak açıklandığı için, memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı şimdiden bu oranla başlamış oldu.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 4

HER AY BİRİKEREK ARTACAK

Zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte her ay birikerek artacak. Toplam enflasyon farkı bu altı aylık dönem sonunda netleşecek.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 5

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE KAZANDI

Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı itibarıyla yüzde 2,06 oranındaki enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Geri kalan beş ayın verisi bu orana eklenecek.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 6

MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ocak ayında yüzde 5 zam alacak. Buna ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

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Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti - Resim: 7

ZAM ORANI OCAK 2026’DA NETLEŞECEK

Ocak ayında yapılacak zam oranı, temmuzdan aralık sonuna kadar açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Temmuz ayı verisi, zam hesabının ilk adımı oldu.

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