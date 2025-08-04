Memur ve emekli maaş zammı için enflasyon farkı belli oldu: Enflasyon farkı ilk veriyle netleşti
TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan ilk oranla birlikte memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yansıyacak enflasyon farkı için ilk veri ortaya çıktı. Zam hesabı aylık birikimli olarak sürecek.
TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak hesaplandı.
ZAM HESABI BAŞLADI
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte, ocak ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammı için baz alınacak enflasyon farkı hesaplanmaya başladı.
İLK ORAN YÜZDE 2,06 OLDU
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 olarak açıklandığı için, memur ve emeklilerin 2026 Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı şimdiden bu oranla başlamış oldu.
HER AY BİRİKEREK ARTACAK
Zam oranı, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte her ay birikerek artacak. Toplam enflasyon farkı bu altı aylık dönem sonunda netleşecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE KAZANDI
Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı itibarıyla yüzde 2,06 oranındaki enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Geri kalan beş ayın verisi bu orana eklenecek.
MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ocak ayında yüzde 5 zam alacak. Buna ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.
ZAM ORANI OCAK 2026’DA NETLEŞECEK
Ocak ayında yapılacak zam oranı, temmuzdan aralık sonuna kadar açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Temmuz ayı verisi, zam hesabının ilk adımı oldu.