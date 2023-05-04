Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek maaş tablosu

Memur zammı ve emekli zammı için de yeni düzenlemelerin yapılacağı ifade edilirken refah payının da verileceği belirtildi. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 4 aylık kesinleşen zam oranı ve maaş tablosu. Memurlara temmuz ayında refah payı verileceğini belirten Erdoğan’ın açıklamasından sonra gözler emekli ve memur zammı için temmuz ayına döndü.