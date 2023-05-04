Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek maaş tablosu
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarını merak ediyor. Konuya ilişkin dün TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre 4 aylık zam oranı netleşmiş oldu. Peki memur emekli maaşı ne kadar olacak 2023? Temmuz 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Memur zammı ve emekli zammı için de yeni düzenlemelerin yapılacağı ifade edilirken refah payının da verileceği belirtildi. Peki, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 4 aylık kesinleşen zam oranı ve maaş tablosu. Memurlara temmuz ayında refah payı verileceğini belirten Erdoğan’ın açıklamasından sonra gözler emekli ve memur zammı için temmuz ayına döndü.
4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
Dün TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verisi sonrasında 4 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Yüzde 15,21 olarak açıklanan oran memur ve emekli için de yüzde 13,08 olarak belirtildi.
EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 15,21 – 6 AYLIK 21,13 TAHMİN)
SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 7.380 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 4.576 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 6.609 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 5.252 TL
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)
Memur – 11.848 TL – 13.398 TL – 14. 086 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL – 9.393 TL
MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TL
Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TL
Öğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TL
Başkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TL
Polis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TL