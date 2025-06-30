Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor

Temmuz ayına yaklaşılırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ve TÜİK’in paylaştığı beş aylık enflasyon verileri, Temmuz 2025’te yapılacak maaş artışları için önemli ipuçları veriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 1

2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı maaş zamlarını belirleyecek. 

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 2

Emekliler sadece enflasyon oranı kadar zam alırken, memurlara ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da uygulanacak.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 3

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ilk 5 aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 4

Böylece beş aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı enflasyonunun da %1,61 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin doğrulanması halinde 6 aylık enflasyon %16,95’e ulaşacak.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 5

EMEKLİLERE YÜZDE 16,95 ORANINDA ZAM GÖRÜNÜYOR

Emekli maaşlarına yapılan artış, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre belirleniyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayında TÜFE artışı %1,61 olacak. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına %16,95 oranında zam alacak.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 6

En düşük emekli maaşı, mevcutta 14 bin 469 TL seviyesinde. Beklenen zam oranıyla birlikte bu rakamın yaklaşık 16 bin 921 TL’ye çıkması öngörülüyor.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 7

Memurların maaş artışında ise enflasyon farkına ek olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 5’lik zam da uygulanacak. Beklenen enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı %10,33 olacak. Bu orana %5 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarına toplamda %15,85 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 8

Söz konusu artıştan öğretmen, hemşire, doktor, mühendis, polis gibi kamu çalışanları da etkilenecek.

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 9

Ekonomim'e göre, memur ve emekliler için hazırlanan tahmini maaş listesi şu şekilde:

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 10

Unvan- Mevcut -Maaş- Zamlı Maaş 

Şube Müdürü - (1/4) 66.358 TL  77.307 TL

Memur (9/1) - 45.555 TL  53.071 TL

Başkomiser (3/1)-  64.481 TL  75.120 TL

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 11

Polis Memuru - (8/1) 58.938 TL  68.663 TL

Vaiz (1/4)-  55.332 TL  64.462 TL

İmam-Hatip - 29.416 TL  34.269 TL

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 12

Öğretmen-  (1/4) 52.935 TL  61.669 TL

Uzman Öğretmen-  (1/4) 58.663 TL  68.342 TL

Hemşire- (5/1) 53.465 TL  62.287 TL

Uzman Doktor- (1/4) 109.154 TL  127.164 TL

Pratisyen Hekim- (1/4) 51.455 TL  59.945 TL

Mühendis- (1/4) 67.691 TL  78.860 TL

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 13

Profesör- (1/4) 96.374 TL  112.276 TL

Araştırma Görevlisi- (7/1) 63.877 TL  74.417 TL

Avukat- (1/4) 63.637 TL  74.137 TL

Teknisyen- (11/1) 47.224 TL  55.016 TL

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 14

Müsteşar- (1/1) 71.327 TL  83.096 TL

Genel Müdür- (1/1) 63.129 TL  73.545 TL

Öğretmen- (1/4) 29.416 TL  34.269 TL

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Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor - Resim: 15

Polis- (1/4) 29.664 TL  34.558 TL

Mühendis- (1/4) 29.416 TL  34.269 TL

Hemşire- (1/4) 29.416 TL  34.269 TL

Teknisyen- (1/4) 21.118 TL  24.603 TL

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