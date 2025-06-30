Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor
Temmuz ayına yaklaşılırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ve TÜİK’in paylaştığı beş aylık enflasyon verileri, Temmuz 2025’te yapılacak maaş artışları için önemli ipuçları veriyor.
2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı maaş zamlarını belirleyecek.
Emekliler sadece enflasyon oranı kadar zam alırken, memurlara ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da uygulanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ilk 5 aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Böylece beş aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı enflasyonunun da %1,61 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin doğrulanması halinde 6 aylık enflasyon %16,95’e ulaşacak.
EMEKLİLERE YÜZDE 16,95 ORANINDA ZAM GÖRÜNÜYOR
Emekli maaşlarına yapılan artış, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranına göre belirleniyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre haziran ayında TÜFE artışı %1,61 olacak. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına %16,95 oranında zam alacak.
En düşük emekli maaşı, mevcutta 14 bin 469 TL seviyesinde. Beklenen zam oranıyla birlikte bu rakamın yaklaşık 16 bin 921 TL’ye çıkması öngörülüyor.
Memurların maaş artışında ise enflasyon farkına ek olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 5’lik zam da uygulanacak. Beklenen enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı %10,33 olacak. Bu orana %5 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarına toplamda %15,85 oranında zam yapılması bekleniyor.
Söz konusu artıştan öğretmen, hemşire, doktor, mühendis, polis gibi kamu çalışanları da etkilenecek.
Ekonomim'e göre, memur ve emekliler için hazırlanan tahmini maaş listesi şu şekilde:
Unvan- Mevcut -Maaş- Zamlı Maaş
Şube Müdürü - (1/4) 66.358 TL 77.307 TL
Memur (9/1) - 45.555 TL 53.071 TL
Başkomiser (3/1)- 64.481 TL 75.120 TL
Polis Memuru - (8/1) 58.938 TL 68.663 TL
Vaiz (1/4)- 55.332 TL 64.462 TL
İmam-Hatip - 29.416 TL 34.269 TL
Öğretmen- (1/4) 52.935 TL 61.669 TL
Uzman Öğretmen- (1/4) 58.663 TL 68.342 TL
Hemşire- (5/1) 53.465 TL 62.287 TL
Uzman Doktor- (1/4) 109.154 TL 127.164 TL
Pratisyen Hekim- (1/4) 51.455 TL 59.945 TL
Mühendis- (1/4) 67.691 TL 78.860 TL
Profesör- (1/4) 96.374 TL 112.276 TL
Araştırma Görevlisi- (7/1) 63.877 TL 74.417 TL
Avukat- (1/4) 63.637 TL 74.137 TL
Teknisyen- (11/1) 47.224 TL 55.016 TL
Müsteşar- (1/1) 71.327 TL 83.096 TL
Genel Müdür- (1/1) 63.129 TL 73.545 TL
Öğretmen- (1/4) 29.416 TL 34.269 TL
Polis- (1/4) 29.664 TL 34.558 TL
Mühendis- (1/4) 29.416 TL 34.269 TL
Hemşire- (1/4) 29.416 TL 34.269 TL
Teknisyen- (1/4) 21.118 TL 24.603 TL