Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor: Maaşlara yüzde 16’nın üzerinde artış geliyor

Memurların maaş artışında ise enflasyon farkına ek olarak 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yüzde 5’lik zam da uygulanacak. Beklenen enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı %10,33 olacak. Bu orana %5 toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, memur maaşlarına toplamda %15,85 oranında zam yapılması bekleniyor.