Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı

Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı ifade ediliyor.

EMEKLİYE 3 KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından bu rakamın üstünde maaş alanlar için de kademeli bir artış için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL’nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.