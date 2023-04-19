Memur ve emeklinin gözü bu zamda

Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.