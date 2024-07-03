Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu?

2024'ün ilk altı ayına dair enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Peki, bu durum memur maaşlarını nasıl etkiledi? 2024 yılında memur, polis, öğretmen ve hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte detaylı zam oranları...