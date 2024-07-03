Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: 2024 memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca memur ve emekli, bugün açıklanan enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti. Peki, bu durum memur maaşlarını nasıl etkiledi?
Milyonlarca memur ve emekli, bugün açıklanan enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşti.
2024'ün ilk altı ayına dair enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Peki, bu durum memur maaşlarını nasıl etkiledi? 2024 yılında memur, polis, öğretmen ve hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte detaylı zam oranları...
Her yıl toplu sözleşme zamlarına ek olarak enflasyon farkı da alan memur ve emekliler, bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon farkına göre maaşlarına yansıyacak zam oranlarını hesaplamaya başladılar.
Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların maaşlarına yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. İşte detaylı zam oranları...