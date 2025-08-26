Memur ve emekliye 3 farklı senaryo: Enflasyon farkıyla maaşlar nasıl değişecek?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam kararını netleştirmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşları için yeni hesaplar ortaya çıktı.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmıştı. 

Hakem Heyeti’nin kararıyla memur ve emeklilerin maaş artışları şu şekilde belirlendi:

2026 yılı: İlk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 zam
2027 yılı: İlk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 zam

Ayrıca her memur için 1000 TL taban aylık artışı uygulanacak.

ENFLASYON FARKI İKİ KEZ YANSITILACAK

Memur maaşlarına yalnızca toplu sözleşme zammı değil, yılın iki döneminde enflasyon farkı da ekleniyor.

Böylece gerçekleşen enflasyon oranı toplu sözleşmede öngörülenden yüksek olursa aradaki fark maaşlara yansıtılıyor.

3 SENARYOYA GÖRE HESAPLAMA

CNBC-e’nin hesaplamalarına göre, üç farklı enflasyon senaryosu üzerinden olası maaşlar çıkarıldı. 

Hesaplamalara 1000 TL’lik taban aylık artışı dahil edilmedi; bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı hesaba katılmadı. Ancak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

MERKEZ BANKASI’NIN HEDEFİ VE SENARYOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu için enflasyonda %24 seviyesinde ara hedef açıkladı.

Buna göre memur maaşları için üç ayrı tablo gündeme geldi:

1- Merkez Bankası hedefi gerçekleşirse maaşlar sözleşme zammı + %24 fark üzerinden yükselecek.

2- Enflasyon beklentilerin üzerinde çıkarsa maaşlara ek fark daha da artacak.

3- Enflasyon beklentilerin altında kalırsa maaşlar sözleşme zammıyla sınırlı olacak.

İşte memurun enflasyon senaryosuna göre zam hesabı ve maaşları:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Derece: 9/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

Polis Memuru

Derece: 8/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

Başkomiser

Derece: 3/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

Uzman Doktor

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

Hemşire

Derece: 5/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

Mühendis

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

Teknisyen (Lise Mezunu)

Derece: 11/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

Profesör

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

Vaiz

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

Avukat

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

Uzman Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL

