Memur ve emekliye 3 farklı senaryo: Enflasyon farkıyla maaşlar nasıl değişecek?

Hesaplamalara 1000 TL’lik taban aylık artışı dahil edilmedi; bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı hesaba katılmadı. Ancak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.