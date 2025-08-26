Memur ve emekliye 3 farklı senaryo: Enflasyon farkıyla maaşlar nasıl değişecek?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam kararını netleştirmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşları için yeni hesaplar ortaya çıktı.
Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamayınca süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşınmıştı.
Hakem Heyeti’nin kararıyla memur ve emeklilerin maaş artışları şu şekilde belirlendi:
2026 yılı: İlk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 zam
2027 yılı: İlk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 zam
Ayrıca her memur için 1000 TL taban aylık artışı uygulanacak.
ENFLASYON FARKI İKİ KEZ YANSITILACAK
Memur maaşlarına yalnızca toplu sözleşme zammı değil, yılın iki döneminde enflasyon farkı da ekleniyor.
Böylece gerçekleşen enflasyon oranı toplu sözleşmede öngörülenden yüksek olursa aradaki fark maaşlara yansıtılıyor.
3 SENARYOYA GÖRE HESAPLAMA
CNBC-e’nin hesaplamalarına göre, üç farklı enflasyon senaryosu üzerinden olası maaşlar çıkarıldı.
Hesaplamalara 1000 TL’lik taban aylık artışı dahil edilmedi; bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı hesaba katılmadı. Ancak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
MERKEZ BANKASI’NIN HEDEFİ VE SENARYOLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu için enflasyonda %24 seviyesinde ara hedef açıkladı.
Buna göre memur maaşları için üç ayrı tablo gündeme geldi:
1- Merkez Bankası hedefi gerçekleşirse maaşlar sözleşme zammı + %24 fark üzerinden yükselecek.
2- Enflasyon beklentilerin üzerinde çıkarsa maaşlara ek fark daha da artacak.
3- Enflasyon beklentilerin altında kalırsa maaşlar sözleşme zammıyla sınırlı olacak.
İşte memurun enflasyon senaryosuna göre zam hesabı ve maaşları:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL
Memur (Üniversite Mezunu)
Derece: 9/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL
Polis Memuru
Derece: 8/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL
Başkomiser
Derece: 3/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL
Uzman Doktor
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL
Hemşire
Derece: 5/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL
Mühendis
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL
Teknisyen (Lise Mezunu)
Derece: 11/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL
Profesör
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL
Araştırma Görevlisi
Derece: 7/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL
Vaiz
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL
Avukat
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL
Uzman Öğretmen
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL
Öğretmen
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL