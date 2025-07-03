Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu: Maaşlar kalem kalem değişti!
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin beklediği Temmuz 2025 maaş artışları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında artış öngörüldü. İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %35,05, aylık bazda ise %1,37 arttı. Açıklanan bu verilerle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı da kesinleşmiş oldu.
Memur ve emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen artış oranı, gerçekleşen 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, bu fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor.
MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM ORANI NETLEŞTİ
Haber Global'e göre, Haziran ayı verilerinin ardından belirlenen oranlara göre, memur ve emekliler için zamlı maaşlar şu şekilde şekillendi:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,67 zam
Memur ve memur emeklileri: %15,57 zam
Memurların enflasyon farkı: %10,06
Bu oranlara göre:
En düşük memur maaşı 50 bin 538 TL oldu.
En düşük memur emeklisi maaşı 22 bin 235 TL olarak açıklandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.880 TL'YE YÜKSELDİ
Ocak 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış, bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Temmuz 2025 itibarıyla yapılan yüzde 16,67’lik artışla birlikte en düşük emekli maaşı 16.880 TL’ye çıktı.
Ancak kök aylığı düşük olan birçok emeklinin maaşı, yapılan zamma rağmen bu tutarın altında kalıyor. Bu durumda olan emeklilere, belirlenen en düşük ödeme tutarı olan 16.880 TL ödenmeye devam edilecek.
KIDEM TAZMİNATI DA ARTTI
Zam sadece maaşlarla sınırlı kalmadı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da değişti. Ocak ayında 46.653 TL olan kıdem tazminatı, son veriler ışığında yüzde 15,57 oranında artarak 53 bin 919 TL oldu.
İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Şube Müdürü :
MEVCUT MAAŞ 66.358 TL - ZAMLI MAAŞ: 76.990 TL
Memur:
MEVCUT MAAŞ 45.555 TL - ZAMLI MAAŞ: 52.648 TL
Uzman Öğretmen:
MEVCUT MAAŞ 58.663 TL - ZAMLI MAAŞ: 67.797
Öğretmen:
MEVCUT MAAŞ 52.935 TL - ZAMLI MAAŞ: 61.177
Başkomiser:
MEVCUT MAAŞ 64.481 TL - ZAMLI MAAŞ 74.521TL
Polis Memuru:
MEVCUT MAAŞ 58.938 TL - ZAMLI MAAŞ 68-115 TL
Uzman Doktor:
MEVCUT MAAŞ 109.154 TL - ZAMLI MAAŞ 126-149 TL
Hemşire:
MEVCUT MAAŞ 53.465 TL - ZAMLI MAAŞ 61.790 TL
Mühendis:
MEVCUT MAAŞ 67.691 TL - ZAMLI MAAŞ 78.230 TL
Teknisyen:
MEVCUT MAAŞ 47.224 TL - ZAMLI MAAŞ 54.577
Profesör:
MEVCUT MAAŞ 96.374 TL - ZAMLI MAAŞ 111.379 TL
Araştırma Görevlisi:
MEVCUT MAAŞ 63.877 TL- ZAMLI MAAŞ 73.823 TL
Vaiz:
MEVCUT MAAŞ 55.332 TL -ZAMLI MAAŞ 63.947 TL
Avukat:
MEVCUT MAAŞ 63.637 TL -ZAMLI MAAŞ 73.545 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500 % 16.67 ZAMLI: 16.917,15
MEVCUT: 14.600 % 16.67 ZAMLI: 17.033,82
MEVCUT: 14.700 % 16.67 ZAMLI: 17.150,49
MEVCUT: 14.800 % 16.67 ZAMLI: 17.267,16
MEVCUT: 14.900 % 16.67 ZAMLI: 17.383,83
MEVCUT: 15.000 % 16.67 ZAMLI: 17.500,50
MEVCUT: 15.500 % 16.67 ZAMLI: 18.083,85
MEVCUT: 16.000 % 16.67 ZAMLI: 18.667,20
MEVCUT: 16.500 % 16.67 ZAMLI: 19.250,55
MEVCUT: 17.000 % 16.67 ZAMLI: 19.833,90
MEVCUT: 17.500 % 16.67 ZAMLI: 20.417,25
MEVCUT: 18.000 % 16.67 ZAMLI: 21.000,60
MEVCUT: 19.000 % 16.67 ZAMLI: 22.167,30
MEVCUT: 20.000 % 16.67 ZAMLI: 23.334,00
MEVCUT: 21.000 % 16.67 ZAMLI: 24.500,70
MEVCUT: 22.000 % 16.67 ZAMLI: 25.667,40
MEVCUT: 23.000 % 16.67 ZAMLI: 26.834,10
MEVCUT: 24.000 % 16.67 ZAMLI: 28.000,80
MEVCUT: 25.000 % 16.67 ZAMLI: 29.167,50
MEVCUT: 26.000 % 16.67 ZAMLI: 30.334,20
MEVCUT: 27.000 % 16.67 ZAMLI: 31.500,90
MEVCUT: 28.000 % 16.67 ZAMLI: 32.667,60
MEVCUT: 29.000 % 16.67 ZAMLI: 33.834,30
MEVCUT: 30.000 % 16.67 ZAMLI: 35.001,00
Temmuz ayı itibarıyla milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında zamlı dönem başlıyor. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yeni zam oranları 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya alındı. Bu kapsamda, memurlar 15 Temmuz'da hem zamlı maaşlarını hem de 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarını toplu olarak alacak.
Yaklaşık 4 milyon memur, 15 Temmuz’da hesaplarında zamlı maaşlarını görebilecek.
Emekli maaş ödemeleri ise statülere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme takvimi 25-28 Temmuz olarak planlandı.
Öte yandan, her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alan memur emeklileri, temmuz maaşlarını zamsız olarak aldı. Bu gruba yapılacak maaş farkı ödemesinin tarihi henüz kesinleşmedi. Memur emeklileri için fark ödemesi tarihinin, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI)
Memur maaşlarına gelen yüzde 15.57 oranında zamma göre 65 yaş aylığı, 4.664,19 TL’den 5.390,40 TL’ye yükseldi.
DUL VE YETİM MAAŞI
Yetim Maaşı: %25 Hisse Oranı
Ocak 2025: 3.617 TL
Temmuz 2025: 4.220 TL
Dul Maaşı: %50 Hisse Oranı
Ocak 2025: 7.234 TL
Temmuz 2025: 8.440 TL
Evde bakım desteği:
Eski ödeme: 10.125 TL → Yeni ödeme: 11.701 TL
Tüberküloz/SSPE yardımı:
Eski ödeme: 10.125 TL → Yeni ödeme: 11.701 TL
ENGELLİ AYLIĞI
%40-69 engelli aylığı:
Eski ödeme: 3.723 TL → Yeni ödeme: 4.303 TL
%70 ve üzeri engelli aylığı:
Eski ödeme: 5.582 TL → Yeni ödeme: 6.451 TL
18 yaş altı engelli aylığı:
Eski ödeme: 3.723 TL → Yeni ödeme: 4.303 TL
ÇOCUK YARDIMI
0-6 yaş çocuk yardımı:
Eski ödeme: 506,28 TL → Yeni ödeme: 585 TL
6 yaş ve üzeri çocuk yardımı:
Eski ödeme: 253,14 TL → Yeni ödeme: 293 TL
Aile yardımı (eş için):
Eski ödeme: 2.301 TL → Yeni ödeme: 2.659 TL