Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek olan mayıs ayı enflasyon verisinde. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarının şekillenmesinde belirleyici olacak bu veriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 1

Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zammın belirlenmesinde kilit rol oynayan mayıs ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak. 

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 2

Açıklanacak veri, 2025’in ilk 5 ayındaki toplam enflasyon rakamını netleştirecek.

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 3

5 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,62

Ocak ayından nisan sonuna kadar olan enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 4

Ekonomistlerin beklentisi, mayıs ayı enflasyonunun yaklaşık %2 seviyesinde olacağı yönünde. 

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 5

Ekonomim'e göre, bu tahmin gerçekleşirse, 5 aylık toplam enflasyon %15,62 olacak ve bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı doğrudan etkileyecek.

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 6

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme kapsamında ilk 6 ay için %15 zam öngörülmüştü. Ancak bu oran, enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark da maaşlara ek zam olarak yansıtılacak.

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Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor - Resim: 7

Mayıs enflasyonunun %2 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı %14,53 olacak. Bu oran, toplu sözleşme zammına ek olarak maaşlara yansıtılacak.

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