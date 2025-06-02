Memur ve emekliye zam alarmı! Kritik enflasyon verisi yarın açıklanıyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek olan mayıs ayı enflasyon verisinde. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarının şekillenmesinde belirleyici olacak bu veriyle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
Memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zammın belirlenmesinde kilit rol oynayan mayıs ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak.
Açıklanacak veri, 2025’in ilk 5 ayındaki toplam enflasyon rakamını netleştirecek.
5 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,62
Ocak ayından nisan sonuna kadar olan enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Ekonomistlerin beklentisi, mayıs ayı enflasyonunun yaklaşık %2 seviyesinde olacağı yönünde.
Ekonomim'e göre, bu tahmin gerçekleşirse, 5 aylık toplam enflasyon %15,62 olacak ve bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı doğrudan etkileyecek.
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme kapsamında ilk 6 ay için %15 zam öngörülmüştü. Ancak bu oran, enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark da maaşlara ek zam olarak yansıtılacak.
Mayıs enflasyonunun %2 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı %14,53 olacak. Bu oran, toplu sözleşme zammına ek olarak maaşlara yansıtılacak.