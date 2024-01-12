Memur ve Memur Emeklilerinin Beklediği An Geldi! Maaş Farkları Ne Kadar ve Ne Zaman Yatacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 49.25 zamdan sonra enflasyon farkının ödenmesini heyecanla bekliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren yatmaya başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.