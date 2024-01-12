Memur ve Memur Emeklilerinin Beklediği An Geldi! Maaş Farkları Ne Kadar ve Ne Zaman Yatacak?
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 oranında zammı hak etti. Zamlarla beraber memur ve memur emeklileri yeni zamlı fiyatları heyecanla bekliyor. Memur maaşları her ayın 15'inde yatıyor. 14 günlük boşluk için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi 49.25 zamdan sonra enflasyon farkının ödenmesini heyecanla bekliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren yatmaya başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.
ÖDEMELER MAAŞ İLE BERABER YATABİLİR
Memur ve memur emeklilerinin ödemeleri, maaş ile beraber ayın 15'inde yatması düşünülüyor. Aksi durumda ileri tarihte ödemelerin yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MEMURLARDAN SEYYANEN ZAM TALEBİ
Geçtiğimiz Temmuz ayında çalışan memurlara yapılan seyyanen zamdan yararlanamayan emekli memurlar maaş farklarının açılması nedeniyle seyyanen zam talebinde bulunuyor. Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede emekli memurlar için de çalışma olabilir ve maaşlarında oransal düzeltmeler gerçekleşmesi ihtimali doğabilir.