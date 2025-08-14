Memur zammı ne kadar olacak? SGK uzmanından 2026-2027 tahmini

ZAM TALEPLERİ

Erdursun, sendikaların talep ettiği yüksek oranlı maaş artışlarının hayata geçirilmesinin zor olduğunu vurguladı.



7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 ve 2025 zam oranları geçtiğimiz yıl belirlenmişti. Buna göre memur maaşlarına 2024’te ilk yarı için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025’te ise ilk yarı yüzde 6, ikinci yarı yüzde 25 zam yapılması kararlaştırılmıştı.