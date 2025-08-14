Memur zammı ne kadar olacak? SGK uzmanından 2026-2027 tahmini

SGK uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emekli maaşlarına yönelik 2026-2027 zam beklentilerini paylaştı. Hükümetin teklifi, sendikaların talepleri ve olası maaş artış senaryoları mercek altında.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
SGK UZMANINDAN MEMUR ZAMMI DEĞERLENDİRMESİ

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecini değerlendirdi.

Daha önce asgari ücret ve emekli maaş zammı tahminlerinde yüksek isabet oranıyla dikkat çeken Erdursun, mevcut ekonomik hedefler ve hükümetin yaklaşımı ışığında memur zammı beklentilerini paylaştı.

ZAM TALEPLERİ 

Erdursun, sendikaların talep ettiği yüksek oranlı maaş artışlarının hayata geçirilmesinin zor olduğunu vurguladı.

7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 ve 2025 zam oranları geçtiğimiz yıl belirlenmişti. Buna göre memur maaşlarına 2024’te ilk yarı için yüzde 15, ikinci yarı için yüzde 10; 2025’te ise ilk yarı yüzde 6, ikinci yarı yüzde 25 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

2026 YILI TALEPLERİ

Sendikalar, 2026’nın ilk yarısında taban aylığa 10.000 TL artış, yüzde 10 refah payı ve yüzde 20 toplu sözleşme zammı talep ediyor. İkinci yarısında ise 7.500 TL artış ve yüzde 20 zam talebi bulunuyor.

2027 YILI TALEPLERİ

2027 yılı için sendikalar, ilk yarıda yüzde 20, ikinci yarıda ise yüzde 15 oranında maaş artışı talep ediyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet, 2026 yılı için yüzde 6 + yüzde 6 gibi düşük bir zam teklifi sundu. Merkez Bankası’nın resmi enflasyon hedefleri 2026 için yüzde 12, 2027 için ise yüzde 8 olarak belirlendi.

2026 ZAM TAHMİNLERİ

Tahmini zam oranları, 2026’nın ilk yarısında yüzde 7–9, ikinci yarısında yüzde 6–8 seviyelerinde olacak. Refah payı veya taban aylık artışı ihtimali düşük görünüyor.

2027 ZAM TAHMİNLERİ

2027’nin ilk yarısında yüzde 5–7, ikinci yarısında ise yüzde 4–6 aralığında artış bekleniyor.

ÖĞRETMEN MAAŞI PROJEKSİYONU

Sendikalar, bugün 61.126 TL olan bir öğretmen maaşının 2026 başında 93.000 TL’ye çıkmasını istiyor. Ancak mevcut projeksiyonlar, maaşın Ocak 2026’da yaklaşık 65.000 TL seviyesinde kalacağını gösteriyor.

HAKEM HEYETİ OLASILIĞI

Erdursun, Hakem Heyeti sürecine gidilmesi durumunda geçmiş yıllarda olduğu gibi hükümet teklifine yakın karar çıkmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

REEL GELİR KAYBI SÜRECEK

Artan yaşam maliyetleri karşısında memur maaşlarının satın alma gücünün gerilemeye devam edeceği ve reel gelir kaybının süreceği öngörülüyor.

