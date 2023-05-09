Memurlara zam talebi

Memur-Sen, kamu işçilerine yönelik ücret artışlarının ardından kamu görevlilerine seyyanen zam çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada enflasyon gerçeğinin dikkate alınarak kamu görevlilerine yönelik ücret artışının gerekli olduğu vurgulandı.

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Memurlara zam talebi - Resim: 1 1 4

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlardan zam talebi geldi.

Memur-Sen Konfederasyonu, benzer ekonomik şartların kamu görevlileri için de geçerli olduğuna dikkat çekerek seyyanen zam çağrısında bulundu.

Memurlara zam talebi - Resim: 2 2 4

Memurlar ile işçiler arasındaki ücret makasının yılbaşı itibarıyla açıldığına değinilen yazılı açıklamada, kurumlarda çalışma barışının bu nedenle bozulduğuna, kamu personeli arasında memnuniyetsizlik ve güvenin sarsıldığına değinildi.

Memurlara zam talebi - Resim: 3 3 4

Açıklamada bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için düzenleme yapılmasının gerekliliğine işaret edilerek şunlar vurgulandı:

Memurlara zam talebi - Resim: 4 4 4

- Memur-Sen olarak, çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/memurlardan-seyyanen-zam-talebi,73BOaJT_o0uuLD8a7U5SkA