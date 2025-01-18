Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak?

OCAK SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ: 35,83

TCMB'nin yayımladığı verilere göre, katılımcılar Ocak ayı sonu dolar/TL kuru için 35,83 TL seviyesinde bir beklenti taşıyor. Bu rakam, ekonomik tahminlerdeki dalgalanmayı ve 2025’in ilk çeyreğinde yaşanması muhtemel gelişmeleri gözler önüne seriyor.