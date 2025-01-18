Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu ve ocak ayı sonu dolar/TL kuru beklentilerini ortaya koydu. 2025 yılı için doların seyri merak konusu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla piyasa katılımcılarının dolar/TL beklentilerini içeren anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 2

Gazete Duvar'a göre, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin yanı sıra 68 katılımcının yanıtladığı anket, döviz kuru ve faiz politikaları hakkında önemli ipuçları veriyor.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 3

OCAK SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ: 35,83

TCMB'nin yayımladığı verilere göre, katılımcılar Ocak ayı sonu dolar/TL kuru için 35,83 TL seviyesinde bir beklenti taşıyor. Bu rakam, ekonomik tahminlerdeki dalgalanmayı ve 2025’in ilk çeyreğinde yaşanması muhtemel gelişmeleri gözler önüne seriyor.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 4

Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise, önceki anket dönemine göre bir miktar gerileyerek 43,2299’dan 43,0265’e düştü.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 5

Bir yıl sonrası için yapılan beklentilerde ise, dolar/TL kurunun yükselmesi bekleniyor. Katılımcılar, 12 ay sonrası için doların 43,2299 TL'den 43,8140 TL’ye çıkacağına dair tahminlerde bulundu.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 6

Bu artış, ekonomideki olası değişiklikler ve dış faktörlerin etkisiyle daha yüksek bir kur seviyesinin beklenebileceğini ortaya koyuyor.

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Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak? - Resim: 7

Anketin bir diğer dikkat çeken sonucu ise, katılımcıların faiz indirimi beklentisi oldu. Ekonomistler, TCMB'nin Ocak ayında faiz oranlarında bir indirime gitmesini bekliyor.

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dolar Merkez Bankası