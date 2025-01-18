Merkez Bankası açıkladı: Ocak sonu dolar kuru ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu ve ocak ayı sonu dolar/TL kuru beklentilerini ortaya koydu. 2025 yılı için doların seyri merak konusu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla piyasa katılımcılarının dolar/TL beklentilerini içeren anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Gazete Duvar'a göre, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin yanı sıra 68 katılımcının yanıtladığı anket, döviz kuru ve faiz politikaları hakkında önemli ipuçları veriyor.
OCAK SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ: 35,83
TCMB'nin yayımladığı verilere göre, katılımcılar Ocak ayı sonu dolar/TL kuru için 35,83 TL seviyesinde bir beklenti taşıyor. Bu rakam, ekonomik tahminlerdeki dalgalanmayı ve 2025’in ilk çeyreğinde yaşanması muhtemel gelişmeleri gözler önüne seriyor.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise, önceki anket dönemine göre bir miktar gerileyerek 43,2299’dan 43,0265’e düştü.
Bir yıl sonrası için yapılan beklentilerde ise, dolar/TL kurunun yükselmesi bekleniyor. Katılımcılar, 12 ay sonrası için doların 43,2299 TL'den 43,8140 TL’ye çıkacağına dair tahminlerde bulundu.
Bu artış, ekonomideki olası değişiklikler ve dış faktörlerin etkisiyle daha yüksek bir kur seviyesinin beklenebileceğini ortaya koyuyor.
Anketin bir diğer dikkat çeken sonucu ise, katılımcıların faiz indirimi beklentisi oldu. Ekonomistler, TCMB'nin Ocak ayında faiz oranlarında bir indirime gitmesini bekliyor.