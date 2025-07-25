Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Merkez Bankası faiz indirimine gitti, bankalar yeni mevduat oranlarını duyurdu. 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi hesaplandı. İşte 25 Temmuz 2025 itibariyle banka banka getiriler...
MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 43’E ÇEKTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e düşürdü.
Gecelik borç verme faizi %49’dan %46’ya, borçlanma faizi ise %44,5’ten %41,5’e çekildi.
AKBANK
Faiz Oranı: %46,5
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.090 TL
Net Kazanç: 10.090 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 309.981 TL
Net Kazanç: 9.981 TL
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
Faiz Oranı: %49
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %48
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.415 TL
Net Kazanç: 10.415 TL
ING TÜRKİYE
Faiz Oranı: %49
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 308.571 TL
Net Kazanç: 8.571 TL
HSBC
Faiz Oranı: %50
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.849 TL
Net Kazanç: 10.849 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 310.190 TL
Net Kazanç: 10.190 TL