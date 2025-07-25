Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar

Merkez Bankası faiz indirimine gitti, bankalar yeni mevduat oranlarını duyurdu. 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi hesaplandı. İşte 25 Temmuz 2025 itibariyle banka banka getiriler...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 1

MERKEZ BANKASI FAİZİ YÜZDE 43’E ÇEKTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e düşürdü.

Gecelik borç verme faizi %49’dan %46’ya, borçlanma faizi ise %44,5’ten %41,5’e çekildi.

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 2

AKBANK

Faiz Oranı: %46,5
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.090 TL
Net Kazanç: 10.090 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 309.981 TL
Net Kazanç: 9.981 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 4

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Faiz Oranı: %49
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %48
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.415 TL
Net Kazanç: 10.415 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 6

ING TÜRKİYE

Faiz Oranı: %49
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 7

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 308.571 TL
Net Kazanç: 8.571 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 8

HSBC

Faiz Oranı: %50
1 Aylık Vade Sonu Tutar: 310.849 TL
Net Kazanç: 10.849 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 9

Odea Bank

Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 310.632 TL
Net Kazanç: 10.632 TL

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Merkez Bankası faiz indirdi! 300 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar - Resim: 10

DenizBank

Faiz Oranı: %47
Vade Sonu Tutar: 310.190 TL
Net Kazanç: 10.190 TL

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