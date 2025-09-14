Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,50 seviyesine çekti.

 Kararın ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. İşte 14 Eylül 2025 itibarıyla 500 bin TL’nin banka banka 1 aylık (32 gün) getirisi…



ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL


GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL


AKBANK

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL


DENİZBANK

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL


QNB

Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 14.082,41 TL
Vade Sonu Tutar: 514.082,41 TL


YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL


ODEA

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 14.408,12 TL
Vade Sonu Tutar: 514.408,12 TL


TEB

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL

