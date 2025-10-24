Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan daha indirmesinin ardından, parasını vadeli mevduatta değerlendiren milyonlarca vatandaşın gözü bankaların sunacağı yeni oranlara çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, piyasaların beklediği faiz kararını dün açıkladı.

Banka, politika faizini 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 40,50 seviyesinden yüzde 39,50 seviyesine çekti.

Bu karar, TCMB'nin temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği her toplantıda faiz indirimine gitme politikasını sürdürdüğünü gösterdi.

MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın attığı bu son adımın, bankaların mevduat hesapları için uyguladığı faiz oranlarına da yansıması bekleniyor. Politika faizindeki düşüşün, mevduat faizlerinde de bir geri çekilmeye neden olup olmayacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faizleri ne kadar düşecek ya da değişecek? 24 Ekim 2025 Cuma itibarıyla, 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 gün) vadeli mevduat getirisi banka banka şu şekilde şekillendi:

AKBANK

Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL

QNB

Faiz Oranı % 46,25
Net Kazanç 33.452 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.452 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL

ODEABANK

Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

ING

Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL

TEB

Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 32,71
Net Kazanç 23.659 TL
Vade Sonu Tutar 1.023.659 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 42,5
Net Kazanç 30.740 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.740 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 37
Net Kazanç 26.762 TL
Vade Sonu Tutar 1.026.762 TL

HALKBANK

Faiz Oranı % 38
Net Kazanç 27.485 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL

