Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak?

MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın attığı bu son adımın, bankaların mevduat hesapları için uyguladığı faiz oranlarına da yansıması bekleniyor. Politika faizindeki düşüşün, mevduat faizlerinde de bir geri çekilmeye neden olup olmayacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.