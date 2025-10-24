Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan daha indirmesinin ardından, parasını vadeli mevduatta değerlendiren milyonlarca vatandaşın gözü bankaların sunacağı yeni oranlara çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, piyasaların beklediği faiz kararını dün açıkladı.
Banka, politika faizini 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 40,50 seviyesinden yüzde 39,50 seviyesine çekti.
Bu karar, TCMB'nin temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği her toplantıda faiz indirimine gitme politikasını sürdürdüğünü gösterdi.
MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIMASI BEKLENİYOR
Merkez Bankası’nın attığı bu son adımın, bankaların mevduat hesapları için uyguladığı faiz oranlarına da yansıması bekleniyor. Politika faizindeki düşüşün, mevduat faizlerinde de bir geri çekilmeye neden olup olmayacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından mevduat faizleri ne kadar düşecek ya da değişecek? 24 Ekim 2025 Cuma itibarıyla, 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 gün) vadeli mevduat getirisi banka banka şu şekilde şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL
QNB
Faiz Oranı % 46,25
Net Kazanç 33.452 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.452 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 43
Net Kazanç 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL
ODEABANK
Faiz Oranı % 45
Net Kazanç 32.548 TL
Vade Sonu Tutar 1.032.548 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Net Kazanç 33.995 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.995 TL
TEB
Faiz Oranı % 46
Net Kazanç 33.271 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.271 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 32,71
Net Kazanç 23.659 TL
Vade Sonu Tutar 1.023.659 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 42,5
Net Kazanç 30.740 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.740 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 37
Net Kazanç 26.762 TL
Vade Sonu Tutar 1.026.762 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 38
Net Kazanç 27.485 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL