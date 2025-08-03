Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi!

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası bankaların mevduat oranları düştü. 5 milyon TL’nin 32 günlük net faiz getirisi artık eskisi gibi değil.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 1

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilerin üst sınırından hareket ederek politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekildi. Karar, piyasada 250-300 baz puan aralığında bekleniyordu ancak nihai oran tahminlerin üst sınırından geldi.

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 2

Faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu mevduat oranlarında da geri çekilme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyelerine kadar çıkan 32 günlük vadeli mevduat faizleri, şu anda yalnızca sınırlı sayıda bankada yüzde 49 seviyesinde tutuluyor. 

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 3

İşte Haber Global’e göre, 5 milyon TL’nin aylık getirisi:

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 44.5
Vade Sonu Tutar 5.160.932 TL
Net Kazanç 160.932 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.173.589 TL
Net Kazanç 173.589 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 6

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 5.162.740 TL
Net Kazanç 162.740 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.177.205 TL
Net Kazanç 177.205 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.180.822 TL
Net Kazanç 180.822 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 11

ING

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.177.205 TL
Net Kazanç 177.205 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 5.159.123 TL
Net Kazanç 159.123 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.168.164 TL
Net Kazanç 168.164 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 14

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 15

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.142.849 TL
Net Kazanç 142.849 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.124.008 TL
Net Kazanç 124.008 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 17

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.126.575 TL
Net Kazanç 126.575 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 18

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.120.464 TL
Net Kazanç 120.464 TL

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Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi! - Resim: 19

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.108.493 TL
Net Kazanç 108.493 TL

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mevduat faiz