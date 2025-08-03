Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi!
Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası bankaların mevduat oranları düştü. 5 milyon TL’nin 32 günlük net faiz getirisi artık eskisi gibi değil.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilerin üst sınırından hareket ederek politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekildi. Karar, piyasada 250-300 baz puan aralığında bekleniyordu ancak nihai oran tahminlerin üst sınırından geldi.
Faiz indirimi sonrası bankaların sunduğu mevduat oranlarında da geri çekilme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 50 seviyelerine kadar çıkan 32 günlük vadeli mevduat faizleri, şu anda yalnızca sınırlı sayıda bankada yüzde 49 seviyesinde tutuluyor.
İşte Haber Global’e göre, 5 milyon TL’nin aylık getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 44.5
Vade Sonu Tutar 5.160.932 TL
Net Kazanç 160.932 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.173.589 TL
Net Kazanç 173.589 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 5.162.740 TL
Net Kazanç 162.740 TL
TEB
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.177.205 TL
Net Kazanç 177.205 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.180.822 TL
Net Kazanç 180.822 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.177.205 TL
Net Kazanç 177.205 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 5.159.123 TL
Net Kazanç 159.123 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.168.164 TL
Net Kazanç 168.164 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.169.973 TL
Net Kazanç 169.973 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.142.849 TL
Net Kazanç 142.849 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.124.008 TL
Net Kazanç 124.008 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.126.575 TL
Net Kazanç 126.575 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.120.464 TL
Net Kazanç 120.464 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.108.493 TL
Net Kazanç 108.493 TL