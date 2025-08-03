Merkez bankası indirimi sonrası tablo değişti: 5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi eridi!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilerin üst sınırından hareket ederek politika faizinde 300 baz puanlık indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekildi. Karar, piyasada 250-300 baz puan aralığında bekleniyordu ancak nihai oran tahminlerin üst sınırından geldi.