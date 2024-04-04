Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Editör: Orhun Çoban
Son Güncelleme:

 TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006 74.891 127.897
22.03.2024 53.163 70.681 123.844
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
# Merkez Bankası
Çok Okunanlar
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Doğu Perinçek: "YSK, teröre boyun eğen kararıyla devlet zaafını derinleştiriyor"
Doğu Perinçek: "YSK, teröre boyun eğen kararıyla devlet zaafını derinleştiriyor"
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!
MSB kaynakları ABD ile görüşmelerin perde arkasını anlattı!
MSB kaynakları ABD ile görüşmelerin perde arkasını anlattı!
Öne Çıkanlar "PKK'lılar CHP ilçelerinde cirit atıyor" | Emin Gürses | İşin Aslı "PKK'lılar CHP ilçelerinde cirit atıyor" | Emin Gürses | İşin Aslı Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak... Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...