Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, güncel toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası'nın rezerv miktarı, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı! İşte toplam rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte, toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde olan brüt döviz rezervleri, 26 Ocak itibarıyla 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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