Merkez Bankası'ndan KKM İçin Yeni Karar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Kararla birlikte bankalar KKM hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek.
Merkez Bankası, KKM hesaplarla ilgili yeni bir karar aldı.
Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Bankalar en az politika faizi kadar faiz vermek zorundaydı. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.
Yapılan yeni düzenleme TL vadeli mevduatları cazip kılmayı destekliyor. Kararla birlikte KKM'ye verilen faizin bir cazibesi kalmayacak. Böylece bankalar KKM için daha düşük faiz verebilecek.
Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.
Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.