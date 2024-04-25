Merkez Bankası'nın kararı enflasyonu nasıl etkiler? Uzman ekonomistten çarpıcı enflasyon açıklaması

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENEN BİR KARAR MIYDI?

Ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası'nın kararının piyasalar tarafından beklendiğini belirtti. Kendisinin faiz arttırımının geçen ay yapılmasına şaşırdığını çünkü arttırımın bu ay yapılacağını beklediğini aktaran Baydar, geçen ay faiz artışından sonra bu ay artık artış olmayacağını beklediğini dile getirdi. Baydar, "Ama Merkez Bankası önemli bir konuya dikkat çekti; biz likidite yönetimini başarıyla gerçekleştiremediğimiz için sürekli enflasyona maruz kalıyoruz diye eleştiriyordum. Merkez Bankası bu konuya da dikkat çekti. Dolayısıyla burada faizleri değiştirmedi ama Kur Korumalı Mevduat hesapları ve TL mevduat hesapları ile ilgili karşılıkları değiştirerek daha yüksek bir sınır belirledi." diyerek Merkez Bankası'nın faiz arttırmamış olsa bile likidite konusunda adım attığını kaydetti.