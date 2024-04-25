Merkez Bankası'nın kararı enflasyonu nasıl etkiler? Uzman ekonomistten çarpıcı enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra gözler enflasyona çevrildi. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tutması enflasyonu nasıl etkiler? İşte cevabı...
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Piyasalar, bu karardan sonra enflasyonun nasıl şekilleneceğine gözünü çevirdi. "Enflasyondaki artış devam edecek mi?", "Merkez Bankası'nın kararı enflasyonu nasıl etkiler?" soruları en çok merak edilen sorular arasında oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, Ulusal Kanal ekranlarında o soruların yanıtını verdi.
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENEN BİR KARAR MIYDI?
Ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası'nın kararının piyasalar tarafından beklendiğini belirtti. Kendisinin faiz arttırımının geçen ay yapılmasına şaşırdığını çünkü arttırımın bu ay yapılacağını beklediğini aktaran Baydar, geçen ay faiz artışından sonra bu ay artık artış olmayacağını beklediğini dile getirdi. Baydar, "Ama Merkez Bankası önemli bir konuya dikkat çekti; biz likidite yönetimini başarıyla gerçekleştiremediğimiz için sürekli enflasyona maruz kalıyoruz diye eleştiriyordum. Merkez Bankası bu konuya da dikkat çekti. Dolayısıyla burada faizleri değiştirmedi ama Kur Korumalı Mevduat hesapları ve TL mevduat hesapları ile ilgili karşılıkları değiştirerek daha yüksek bir sınır belirledi." diyerek Merkez Bankası'nın faiz arttırmamış olsa bile likidite konusunda adım attığını kaydetti.
MERKEZ BANKASI'NIN KARARINDAN SONRA ENFLASYON DÜŞER Mİ?
Baydar, Merkez Bankası'nın kararının piyasalar tarafından beklendiği için pozitif ya da negatif bir hareketlilik yaşanmayacağını kaydetti. Piyasaların gözünün enflasyona çevrilmiş olduğunu belirten uzman isim, önümüzdeki dönemde önemli olanın piyasaların enflasyon beklentisi olduğunu söyledi. Baydar, Merkez Bankası'nın bu beklentiyi sıkı şekilde takip ettiğini aktardı.
ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞER?
Baydar, enflasyonun ne zaman düşeceğine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 70 seviyesine yükselmesini beklediğini söyleyen ekonomist, bu artışın haziran ayına kadar sürebileceğini söyledi. Haziran ayında yüzde 71-72 seviyelerinde baz etkisinin devreye gireceğini belirten Baydar, bu orandan sonra enflasyonda düşüşün gerçekleşeceğini kaydetti.