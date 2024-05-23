Merkez Bankası'nın rezerv miktarı belli oldu! İşte açıklanan rakam
Merkez Bankası, toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Peki Merkez Bankası rezervleri arttı mı? Merkez Bankası rezervleri azaldı mı? İşte Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.
Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs itibarıyla 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de yükseliş meydana geldi. 10 Mayıs'ta 60 milyar 199 milyon dolar olan altın rezervleri, 17 Mayıs'ta 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde artış kaydedildi. Toplam rezerv miktarı, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4