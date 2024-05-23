Merkez Bankası'nın rezerv miktarı belli oldu! İşte açıklanan rakam

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs itibarıyla 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi.