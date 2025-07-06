Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Haziran enflasyon verisinin tahminlerin altında gelmesiyle birlikte faiz indirimi beklentileri güç kazandı. Piyasalar Merkez Bankası'nın adımını beklerken, vatandaşın gözü ise bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranlarında. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor?
Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması, finans çevrelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, haziran ayında aylık enflasyon %1,37 ile beklentilerin altında kaldı.
Bu gelişmenin ardından piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler güçlendi.
BANKALARDA MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 50’Yİ AŞTI
Faiz indirimi beklentisinin gölgesinde yatırımcılar, vadeli mevduat faiz oranlarına yöneldi. 6 Temmuz 2025 itibarıyla birçok banka, vadeli mevduatlarda %50'nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı.
İşte Haber Global'e göre, 5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.190.027 TL
Net Kazanç 190.027 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 51,5
Vade Sonu Tutar 5.191.890 TL
Net Kazanç 191.890 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 5.197.479 TL
Net Kazanç 197.479 TL
ING
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.173.260 TL
Net Kazanç 173.260 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 37,75
Vade Sonu Tutar 5.140.658 TL
Net Kazanç 140.658 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.127.765 TL
Net Kazanç 127.765 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.130.411 TL
Net Kazanç 130.411 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.124.114 TL
Net Kazanç 124.114 TL