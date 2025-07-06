Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması, finans çevrelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, haziran ayında aylık enflasyon %1,37 ile beklentilerin altında kaldı.