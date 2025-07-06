Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Haziran enflasyon verisinin tahminlerin altında gelmesiyle birlikte faiz indirimi beklentileri güç kazandı. Piyasalar Merkez Bankası'nın adımını beklerken, vatandaşın gözü ise bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranlarında. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması, finans çevrelerinde büyük bir hareketliliğe yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, haziran ayında aylık enflasyon %1,37 ile beklentilerin altında kaldı. 

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Bu gelişmenin ardından piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler güçlendi.

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

BANKALARDA MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 50’Yİ AŞTI

Faiz indirimi beklentisinin gölgesinde yatırımcılar, vadeli mevduat faiz oranlarına yöneldi. 6 Temmuz 2025 itibarıyla birçok banka, vadeli mevduatlarda %50'nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı. 

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

İşte Haber Global'e göre, 5 milyon TL'nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle şekillendi:

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.190.027 TL
Net Kazanç 190.027 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 51,5
Vade Sonu Tutar 5.191.890 TL
Net Kazanç 191.890 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 5.197.479 TL
Net Kazanç 197.479 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.173.260 TL
Net Kazanç 173.260 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 37,75
Vade Sonu Tutar 5.140.658 TL
Net Kazanç 140.658 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.127.765 TL
Net Kazanç 127.765 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 18

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.130.411 TL
Net Kazanç 130.411 TL

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Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 5 milyon TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 19

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.124.114 TL
Net Kazanç 124.114 TL

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mevduat faizi