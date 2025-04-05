Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

5 Nisan 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası’nın son faiz adımı sonrası bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. 2025 Nisan ayının ilk haftasında bankalar, politika faizine paralel şekilde oranlarını revize ederken, yatırımcılar da "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 2

Yeni oranlarla birlikte 750 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyenler için aylık kazançlar banka bazında değişiklik gösteriyor.

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 3

 5 Nisan itibariyle 750 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 6

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 7

Denizbank

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 8

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 45,5
Vade Sonu Tutar: 775.430 TL
Net Kazanç: 25.430 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 9

QNB Finansbank

Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 776.548 TL
Net Kazanç: 26.548 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 10

Fibabank

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 11

ING

Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 12

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 772.077 TL
Net Kazanç: 22.077 TL

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Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Resim: 13

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 38,5
Vade Sonu Tutar: 771.518 TL
Net Kazanç: 21.518 TL

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