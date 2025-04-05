Mevduat faizi yarışında son durum: 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
5 Nisan 2025 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 750 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası’nın son faiz adımı sonrası bankaların güncel faiz oranları ve getirileri belli oldu.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat faiz oranlarında değişikliğe gidildi. 2025 Nisan ayının ilk haftasında bankalar, politika faizine paralel şekilde oranlarını revize ederken, yatırımcılar da "Hangi banka en yüksek faizi veriyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Yeni oranlarla birlikte 750 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatırmak isteyenler için aylık kazançlar banka bazında değişiklik gösteriyor.
5 Nisan itibariyle 750 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
TEB
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 775.710 TL
Net Kazanç: 25.710 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 45,5
Vade Sonu Tutar: 775.430 TL
Net Kazanç: 25.430 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 776.548 TL
Net Kazanç: 26.548 TL
Fibabank
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 776.827 TL
Net Kazanç: 26.827 TL
ING
Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 776.268 TL
Net Kazanç: 26.268 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 772.077 TL
Net Kazanç: 22.077 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 38,5
Vade Sonu Tutar: 771.518 TL
Net Kazanç: 21.518 TL