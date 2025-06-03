Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası’nın faiz adımları sonrası bankalar TL mevduat faiz oranlarını tırmandırdı. 3 Haziran 2025 itibarıyla 32 gün vadede 500 bin TL’si olanlar için getiriler yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki politika faizi artırımı ve dövizden TL’ye dönüşü destekleyen adımları, bankacılık sektöründe mevduat rekabetini yeniden canlandırdı. 

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

3 Haziran 2025 itibarıyla 32 günlük vadeli TL mevduat faiz oranları, dört ayın zirvesine çıkarak yüzde 53 seviyelerine kadar ulaştı.

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 517.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

ON PLUS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 516.395 TL
Net Kazanç 16.395 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

17 26
Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 18

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL

18 26
Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 19

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL

19 26
Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL

20 26
Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 21

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

21 26
Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 22

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 23

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 24

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 25

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 513.041 TL
Net Kazanç 13.041 TL

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Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 26

ALBARAKA

Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL

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