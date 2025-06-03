Mevduat faizi yarışında yeni rekor: 500 bin TL’nin 1 aylık getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası’nın faiz adımları sonrası bankalar TL mevduat faiz oranlarını tırmandırdı. 3 Haziran 2025 itibarıyla 32 gün vadede 500 bin TL’si olanlar için getiriler yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Peki, hangi banka en yüksek faizi veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki politika faizi artırımı ve dövizden TL’ye dönüşü destekleyen adımları, bankacılık sektöründe mevduat rekabetini yeniden canlandırdı.
3 Haziran 2025 itibarıyla 32 günlük vadeli TL mevduat faiz oranları, dört ayın zirvesine çıkarak yüzde 53 seviyelerine kadar ulaştı.
İşte 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi:
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ODEA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 517.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 516.395 TL
Net Kazanç 16.395 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 513.041 TL
Net Kazanç 13.041 TL
ALBARAKA
Kâr Payı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL