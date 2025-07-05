Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025

Temmuz’da mevduat faizleri yükseldi. 800 bin TL’lik yatırımların 1 aylık faiz getirisi bankalara göre değişiyor. Yatırımcılar en yüksek faiz kazancını merak ediyor. İşte 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi ve güncel oranlar

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 1

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı için beklentiler temmuz ayında faiz indirimine gidilmesi yönünde. Bu veriler, mevduat faizlerinde de önemli rol oynayacak.

Peki, 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 5 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum şöyle:

1 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 2

Denizbank

Faiz Oranı

% 49
Vade Sonu Tutar

829.212 TL
Net Kazanç

29.212 TL

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Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 3

Garanti BBVA

Faiz Oranı

% 48
Vade Sonu Tutar

828.616 TL
Net Kazanç

28.616 TL

3 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı

% 48
Vade Sonu Tutar

828.616 TL
Net Kazanç

28.616 TL

4 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

829.808 TL
Net Kazanç

29.808 TL

5 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 6

ING

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

829.808 TL
Net Kazanç

29.808 TL

6 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 7

QNB

Faiz Oranı

% 49,5
Vade Sonu Tutar

829.510 TL
Net Kazanç

29.510 TL

7 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 8

Türkiye İŞ bankası

Faiz Oranı

% 39,5
Vade Sonu Tutar

823.548 TL
Net Kazanç

23.548 TL

8 9
Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025 - Resim: 9

HSBC

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

829.808 TL
Net Kazanç

29.808 TL

9 9
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