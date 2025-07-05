Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı için beklentiler temmuz ayında faiz indirimine gidilmesi yönünde. Bu veriler, mevduat faizlerinde de önemli rol oynayacak.

Peki, 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 5 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum şöyle: