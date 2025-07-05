Mevduat faizi yükseldi! 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi 2025
Temmuz’da mevduat faizleri yükseldi. 800 bin TL’lik yatırımların 1 aylık faiz getirisi bankalara göre değişiyor. Yatırımcılar en yüksek faiz kazancını merak ediyor. İşte 800 bin TL’nin banka banka 1 aylık faiz getirisi ve güncel oranlar
Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı için beklentiler temmuz ayında faiz indirimine gidilmesi yönünde. Bu veriler, mevduat faizlerinde de önemli rol oynayacak.
Peki, 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 5 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum şöyle:
Denizbank
Faiz Oranı
% 49
Vade Sonu Tutar
829.212 TL
Net Kazanç
29.212 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı
% 48
Vade Sonu Tutar
828.616 TL
Net Kazanç
28.616 TL
AKBANK
Faiz Oranı
% 48
Vade Sonu Tutar
828.616 TL
Net Kazanç
28.616 TL
TEB
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
829.808 TL
Net Kazanç
29.808 TL
ING
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
829.808 TL
Net Kazanç
29.808 TL
QNB
Faiz Oranı
% 49,5
Vade Sonu Tutar
829.510 TL
Net Kazanç
29.510 TL
Türkiye İŞ bankası
Faiz Oranı
% 39,5
Vade Sonu Tutar
823.548 TL
Net Kazanç
23.548 TL
HSBC
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
829.808 TL
Net Kazanç
29.808 TL