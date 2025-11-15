Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı

300 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları yüzde 48’e kadar çıkarken, güncel net kazanç tutarları tek tek açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 1

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 6.726,57 TL
Vade Sonu Tutar: 306.726,57 TL

1 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 2

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 7.377,54 TL
Vade Sonu Tutar: 307.377,54 TL

2 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL

3 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 4

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 8.028,50 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,50 TL

4 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 8.787,94 TL
Vade Sonu Tutar: 308.787,94 TL

5 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 6

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL

6 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 7

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL

7 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 8

NKOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 9.277,81 TL
Vade Sonu Tutar: 309.277,81 TL

8 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 9

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,75
Net Kazanç: 9.059,18 TL
Vade Sonu Tutar: 309.059,18 TL

9 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 9.113,43 TL
Vade Sonu Tutar: 309.113,43 TL

10 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 11

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 9.276,17 TL
Vade Sonu Tutar: 309.276,17 TL

11 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 12

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 309.547,40 TL

12 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 309.547,40 TL

13 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 14

ODEA (OKSİJEN HESAP)

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL

14 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 15

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL

15 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 16

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL

16 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 17

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 9.927,13 TL
Vade Sonu Tutar: 309.927,13 TL

17 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 18

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 9.981,37 TL
Vade Sonu Tutar: 309.981,37 TL

18 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 19

FIBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 9.981,37 TL
Vade Sonu Tutar: 309.981,37 TL

19 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 20

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 10.089,87 TL
Vade Sonu Tutar: 310.089,87 TL

20 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 21

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 10.198,35 TL
Vade Sonu Tutar: 310.198,35 TL

21 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 22

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 10.198,35 TL
Vade Sonu Tutar: 310.198,35 TL

22 23
Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı - Resim: 23

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 310.415,34 TL

23 23
mevduat faiz iş bankası güncel kredi faiz oranları