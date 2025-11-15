Mevduat faizinde işler değişti: 300 bin TL’ye en yüksek getiriyi veren bankalar açıklandı
300 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranları yüzde 48’e kadar çıkarken, güncel net kazanç tutarları tek tek açıklandı.
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 6.726,57 TL
Vade Sonu Tutar: 306.726,57 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 7.377,54 TL
Vade Sonu Tutar: 307.377,54 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 8.028,50 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,50 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 8.787,94 TL
Vade Sonu Tutar: 308.787,94 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 9.277,81 TL
Vade Sonu Tutar: 309.277,81 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,75
Net Kazanç: 9.059,18 TL
Vade Sonu Tutar: 309.059,18 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 9.113,43 TL
Vade Sonu Tutar: 309.113,43 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 9.276,17 TL
Vade Sonu Tutar: 309.276,17 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 309.547,40 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 9.547,40 TL
Vade Sonu Tutar: 309.547,40 TL
ODEA (OKSİJEN HESAP)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 9.764,39 TL
Vade Sonu Tutar: 309.764,39 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 9.927,13 TL
Vade Sonu Tutar: 309.927,13 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 9.981,37 TL
Vade Sonu Tutar: 309.981,37 TL
FIBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 9.981,37 TL
Vade Sonu Tutar: 309.981,37 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 10.089,87 TL
Vade Sonu Tutar: 310.089,87 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 10.198,35 TL
Vade Sonu Tutar: 310.198,35 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 10.198,35 TL
Vade Sonu Tutar: 310.198,35 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 310.415,34 TL