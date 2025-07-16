Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi

Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından gözler yeniden vadeli mevduata çevrildi. 3 milyon TL’lik birikimini faize yatıranlar 3 ayda ne kadar kazanıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte 16 Temmuz itibarıyla güncel faiz oranları ve 3 aylık net kazançlar…

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 1

MEVDUAT GÜNDEMDE

TCMB, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar, bankaların vadeli mevduat tekliflerine yönelmeye başladı.

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 2

3 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Yüksek getiri arayan tasarruf sahipleri için 3 milyon TL’lik birikimin 92 günlük getirisi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalarda net kazanç 300 bin TL’yi aşıyor.

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 3

AKBANK

Faiz Oranı: %46,5
Net Getiri: 290.084 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: %41
Net Getiri: 255.773 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 5

ODEA

Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 311.918 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 286.964 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %41,5
Net Getiri: 258.892 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS (Kâr Payı)

Kâr Payı: %42
Net Getiri: 262.011 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 9

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 280.726 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 10

ENPARA

Faiz Oranı: %39
Net Getiri: 243.296 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı: %41,5
Net Getiri: 258.892 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 12

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %37,25
Net Getiri: 232.379 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 13

ING

Faiz Oranı: %23
Net Getiri: 143.482 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 14

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 246.415 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 15

VAKIF KATILIM (Kâr Payı)

Kâr Payı: %28,8
Net Getiri: 179.665 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 16

HALKBANK

Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 262.011 TL

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Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi - Resim: 17

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 205.866 TL

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