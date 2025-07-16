Mevduat faizinde rekor getiri! 3 milyon TL 3 ayda ne kazandırıyor? Banka banka listesi
Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından gözler yeniden vadeli mevduata çevrildi. 3 milyon TL’lik birikimini faize yatıranlar 3 ayda ne kadar kazanıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte 16 Temmuz itibarıyla güncel faiz oranları ve 3 aylık net kazançlar…
MEVDUAT GÜNDEMDE
TCMB, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar, bankaların vadeli mevduat tekliflerine yönelmeye başladı.
3 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?
Yüksek getiri arayan tasarruf sahipleri için 3 milyon TL’lik birikimin 92 günlük getirisi bankadan bankaya değişiyor. Bazı bankalarda net kazanç 300 bin TL’yi aşıyor.
AKBANK
Faiz Oranı: %46,5
Net Getiri: 290.084 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %41
Net Getiri: 255.773 TL
ODEA
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 311.918 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 286.964 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %41,5
Net Getiri: 258.892 TL
TÜRKİYE FİNANS (Kâr Payı)
Kâr Payı: %42
Net Getiri: 262.011 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 280.726 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %39
Net Getiri: 243.296 TL
TEB
Faiz Oranı: %41,5
Net Getiri: 258.892 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %37,25
Net Getiri: 232.379 TL
ING
Faiz Oranı: %23
Net Getiri: 143.482 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 246.415 TL
VAKIF KATILIM (Kâr Payı)
Kâr Payı: %28,8
Net Getiri: 179.665 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 262.011 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %33
Net Getiri: 205.866 TL